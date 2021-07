PS Vita “rivive” grazie a Nintendo Switch OLED

Poche ore fa, Nintendo Switch OLED è stata annunciata a sorpresa, cogliendo tutti di sorpresa.

Il nuovo modello di Nintendo Switch, noto in precedenza come Switch Pro, è stato confermato con un trailer che conferma anche prezzo e data di uscita.

La nuova versione della console ibrida torna in fatti in una veste migliorata dell’edizione standard, attesa nei negozi durante il prossimo mese di ottobre.

Nonostante l’annuncio abbia fatto storcere il naso a una bella fetta d’utenza (che, tra le altre cose, ha colpevolizzato la stampa), l’annuncio Switch OLED ha permesso di riportare in auge una vecchia console portatile mai dimenticata dai giocatori: PS Vita.

La seconda piattaforma di gioco portatile di Sony non ha mai preso piede quanto la precedente PSP, sebbene con gli anni i fan l’abbiano iniziata ad elogiare per motivi non del tutto chiari.

Ora, a seguito dell’annuncio di un modello Switch con schermo OLED, in molti hanno sottolineato che PS Vita era dotata dello stesso schermo già otto anni fa.

Il reveal di oggi pomeriggio ha quindi spinto una grande fetta d’utenza a provare un forte senso di nostalgia per la piccola console, tanto che più di 160mila post hanno riportato Vita di tendenza su Twitter.

Tra i vari tweet, spicca senza dubbio quello di Jon Cartwright di Nintendo Life (via PushSquare), il quale prende in giro i suoi follower sull’aver già ricevuto in anticipo il modello OLED di Nintendo Switch.

Poco sotto, il divertente filmato (guardatelo sino alla fine).

Thank you for the review copy pic.twitter.com/YW7Ogx9YNT — Jon Cartwright (@JonComms) July 6, 2021

Ricordiamo che il modello appena annunciato di Switch non ha una nuova CPU, o più RAM, rispetto ai precedenti modelli.

Resta il fatto che molti dei rumor circolati negli ultimi mesi, che anticipavano alcune delle caratteristiche chiave del prodotto, si sono rivelati assolutamente corretti.

Nintendo ha spiegato anche come mai un annuncio simile non è avvenuto nella finestra dell’E3 2021, preferendo una strategia comunicativa del tutto differente.

Sempre parlando della Grande N, avete letto anche il nostro speciale secondo il quale i videogiochi sportivi di Mario vivono in un mondo alternativo e disastrosamente bello?