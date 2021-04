Nonostante tutto, 35 giochi PSP spariranno per sempre: ecco quali

Poche ore fa, il boss di SIE Jim Ryan ha confermato che i PlayStation Store di PS3 e PS Vita non chiuderanno i battenti, come precedentemente annunciato.

La notizia, che aveva portato a gran numero di proteste da parte della community, ha visto anche e soprattutto il palesarsi di vari problemi tecnici, con il server di PlayStation Store vittima di un sovraccarico pochi giorni dopo l’annuncio originale.

A quanto pare, però, Ryan ha anche ribadito che il supporto al catalogo PSP verrà interrotto come da programma. Ciò vale a dire che un gran numero di giochi per la prima console portatile Sony non saranno più disponibili a partire dal 2 luglio prossimo.

Tra i giochi destinati a scomparire dopo la chiusura del PlayStation Store anche l’RPG di Japan Studio Ape Quest, LocoRoco: Midnight Carnival, Super Stardust Portable e ben capitoli della saga di Armored Core.

Poco sotto, l’elenco dei 35 giochi destinati a sparire per sempre dai cataloghi digitali PlayStation:

101-in-1 Megamix

Ape Quest

Armored Core: Last Raven Portable

Armored Core: Silent Line Portable

Armored Core 3 Portable

Beats

Black Rock Shooter – The Game

Brandish: The Dark Revenant

Carnage Heart EXA

Cho Aniki Zero

Cladun: This is an RPG!

Creature Defense

Crimson Room: Reverse

Dissidia 012 Prologus: Final Fantasy

Go! Puzzle

Gravity Crash Portable

Hot Shots Shorties Blue Pack

Hot Shots Shorties Green Pack

Hot Shots Shorties Red Pack

Hot Shots Shorties Yellow Pack

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Tokyo

Kurulin Fusion

LocoRoco: Midnight Carnival

NeoGeo Heroes: Ultimate Shooting

No Heroes Allowed!

Numblast

Patchwork Heroes

Piyotama

Savage Moon: The Hera Campaign

Super Stardust Portable

Susume Tactics!

Talkman Travel: Paris

Talkman Travel: Rome

Talkman Travel: Tokyo

Thexder Neo

Considerando che in origine si era parlato della sparizione di oltre duemila videogiochi, a fronte di un numero relativamente piccolo di “soli” trentacinque prodotti, molti giocatori saranno disposti a chiudere il proverbiale occhio (anche se ciò non rende meno triste la loro perdita).

Fortunatamente, sembra che il primo Silent Hill targato Konami rientri nella lista dei titoli “salvati in corner” da Sony Interactive.