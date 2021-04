PS Store, fan scopre come accedere al negozio web PSP, PS Vita e PS3

La chiusura del PlayStation Store di PSP, PS Vita e PS3 ha suscitato delle inevitabili angosce nei videogiocatori, preoccupati dalla definitiva sparizione (almeno per quanto riguarda il formato digitale) di alcuni dei loro titoli preferiti.

Prima dell’effettivo dietrofront di Sony sulla chiusura dello store di PS3 e PS Vita, arrivato la settimana scorsa, c’è stata una vera e propria corsa per tentare di effettuare il download di alcuni titoli a rischio, generata dalla preoccupazione di perderli per sempre.

Oltre ad aver dato il via a una serie di problemi tecnici e messaggi di errori riscontrati da numerosi utenti in fase di download, l’effetto collaterale è stato quello di innescare un aumento dei prezzi di alcuni giochi per PS3 sul mercato retail, con un incremento delle quotazioni davvero importante (e inaspettato).

Il termine delle funzionalità del PlayStation Store di PSP, che andrà incontro a una definitiva chiusura il 2 luglio 2021, è stato invece confermato dalle parole di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, rendendo i titoli della portatile classe 2004 i più esposti a un effettivo rischio di crescente irreperibilità.

Sulle pagine di VGC, si è parlato della possibilità, scoperta grazie alla buona volontà di Chris Glass, editor di InsideUniversal e utente affezionato di PlayStation, di accedere alle vecchie “versioni” del PlayStation Store (in formato web) inizialmente soggette a una prossima chiusura.

Grazie a un plugin di Firefox chiamato Valkyrie PS Store è infatti possibile “infiltrarsi” in una versione degli store precedente all’ultimo aggiornamento voluto da Sony.

Glass ci è riuscito grazie all’ausilio di archive.org, una sorta di “macchina del tempo” del web in grado di salvare le copie di alcune pagine nel corso delle loro diverse trasformazioni.

Oh. My. God.

So, and this makes sense, the old web Playstation store wasn't taken down as much as they just got rid of a few HTML files to prevent you from access the APIs.

So someone made a Firefox plugin to restore it. AND IT WORKS.https://t.co/30enQtMBT4@DelistedGames pic.twitter.com/QzMemfqCMc

— Chris Glass (@TheChrisGlass) April 23, 2021