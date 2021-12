PS5 vs Xbox Series X, quale console hanno preferito gli italiani nel 2021?

A poche ore dalla fine del 2021, è inevitabilmente tempo di bilanci: chi la spunta tra PS5 e Xbox Series X?

Senza nulla togliere ad Xbox Series S, che per altro è sempre disponibile su Amazon, lo scontro al vertice è decisamente più interessante.

Un conflitto reso ancora più focoso, si fa per dire, dalla famigerata crisi dei semiconduttori che ha reso l’hardware elettronico difficile da recuperare in generale.

Il tutto mentre la terza concorrente se la gode, perché Nintendo Switch è andata così tanto a ruba che i primi mesi del 2022 sarà altrettanto introvabile, secondo Nintendo.

Qual è quindi la console più acquistata su Amazon? Chi vince tra PlayStation 5 ed Xbox Series X nella categoria dei bestseller italiani della piattaforma di ecommerce più famosa del mondo?

La classifica arriva ovviamente dalla fonte principale, il sito di Amazon, che ci riporta i prodotti più venduti della categoria “videogiochi” in Italia.

Ovviamente bisogna ricordare che sul sito di ecommerce le scorte sono scarse in entrambi i casi e, ve lo possiamo testimoniare in prima persona, ogni volta che PS5 oppure Xbox Series X vengono rese disponibili se ne vanno nel giro di qualche minuto.

Nonostante ciò, e soprattutto con la grande forza mediatica del brand PlayStation in Italia, la console più venduta nel nostro Paese nel 2021 è proprio Xbox Series X.

Come potete vedere dalla top 10 qui sopra, Xbox Series X segue a stretto giro le gift card per PlayStation Store e Nintendo eShop, e l’immancabile edizione annuale di Just Dance.

È stata premiata la maggiore disponibilità, verrebbe da dire, che ha fatto preferire ai videogiocatori la next gen di Microsoft a prescindere dall’offerta di quella Sony.

Certo che anche Xbox Series X non è stata mai troppo semplice da acquistare, e Microsoft ha ripiegato su tantissimo merchandise per festeggiare il ventennale della divisione gaming.

Per chi è riuscito ad ottenere un PS5, invece, la classifica dei videogiochi più “social” è sicuramente la più curiosa dell’anno.

Visto che si parla di classifiche, quali sono i giochi più scaricati per Switch? Eccoli qua.