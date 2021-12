Nintendo Switch, quali sono i giochi più scaricati del 2021? La classifica è sorprendente

Con il 2021 ormai prossimo alla sua naturale conclusione, è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i giochi più popolari dell’anno anche su Nintendo Switch: la casa di Kyoto ha infatti pubblicato la classifica dei titoli più scaricati di quest’anno.

L’analisi dell’eShop tiene però conto esclusivamente dei titoli più scaricati in Giappone, motivo per cui sono presenti alcune grandi sorprese per Nintendo Switch, molto apprezzate soprattutto in quel territorio.

La console ibrida è stata un incredibile successo a Natale, al punto da aver fatto perfino crashare gli stessi server online a causa dell’eccessivo traffico.

Le feste hanno però portato molto bene alla casa di Kyoto, dato che adesso Switch è diventata la settima console ad aver venduto più di 100 milioni di unità, puntando a battere i record di Wii e PS1.

Gran parte del successo della piattaforma è infatti dovuto alla presenza di tantissimi videogiochi disponibili solo su Nintendo Switch che prevedibilmente, come riportato da Screen Rant, hanno dominato la classifica di fine anno.

Nintendo Switch: i migliori giochi del 2021 su eShop

Di seguito vi proporremo dunque la classifica con i 10 giochi più scaricati del 2021 su Switch grazie al Nintendo eShop: ricordiamo nuovamente però che l’elenco ha preso in esame soltanto il mercato giapponese.

Monster Hunter Rise Among Us Pokémon Diamante Lucente Momotaro Dentetsu Shouwa Heisei Pokémon Perla Splendente Human: Fall Flat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Super Smash Bros. Ultimate

La sorpresa più grande per i giocatori fuori dal Giappone è sicuramente l’ultimo capitolo di Momotaro Dentetsu, una serie in stile board game estremamente popolare ma che non è mai stata importata nel nostro territorio.

Monster Hunter Rise si è invece dimostrato il videogioco più popolare dell’anno su Nintendo Switch, confermando ancora una volta il grande entusiasmo degli utenti nei confronti della serie Capcom.

Ottimi risultati anche per gli ultimi remake di Pokémon, con Diamante Lucente che ha conquistato la medaglia di bronzo e posizionandosi appena dietro il fenomeno multiplayer Among Us: potete osservare tutti i risultati nel dettaglio al seguente indirizzo.

Adesso i giocatori non vedono l’ora di scoprire quali videogiochi riusciranno a conquistare le classifiche del 2022, sempre ammesso che le console riusciranno ad essere acquistate: Nintendo infatti prevede un calo di scorte a causa della crisi di semiconduttori.