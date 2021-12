PS5, quali sono i giochi più “social” del 2021? Ecco la classifica ufficiale

Il 2021 è ormai quasi pronto a lasciare ufficialmente spazio al 2022: un anno sicuramente fatto di condivisione, soprattutto grazie alle feature social di PS5.

I giocatori amano infatti condividere i loro momenti più importanti, mostrando al mondo i loro screenshot e clip video preferite: per questo motivo, PlayStation ha voluto rendere nota la classifica dei giochi più «social» del 2021 in Giappone, tra i quali figura anche l’esclusiva Ghost of Tsushima.

Del resto, considerando che i giocatori avevano già premiato il titolo di Sucker Punch come migliore re-release del 2021, la sua presenza in questa speciale categoria non è poi così sorprendente.

Come riportato da Siliconera, i risultati sono arrivati tramite l’account ufficiale Twitter di PlayStation Japan: nonostante la classifica faccia prevalentemente riferimento ai giocatori giapponesi, si tratta di titoli che si sono dimostrati popolari, per la maggior parte, anche nel resto del mondo.

Inoltre, l’elenco tiene conto sia dei giochi lanciati su PS4 che su PS5: nei risultati è stato infatti tenuto conto di quante volte sia stata utilizzata la funzione PS Share per condividere i contenuti dei videogiochi su Twitter.

I giochi PS5 più social del 2021

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque qual è la classifica dei giochi più condivisi sui social del 2021 dagli utenti PlayStation, dove a trionfare sono, forse prevedibilmente, tanti titoli multiplayer:

Apex Legends Genshin Impact Final Fantasy XIV Ghost of Tsushima Fortnite Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 Dead by Daylight Monster Hunter World: Iceborne Rainbow Six Siege The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki

A conquistare i primi due gradini del podio sono stati dunque Apex Legends e Genshin Impact, due titoli free-to-play che hanno già conquistato una fetta molto importante di giocatori appassionati.

Continua inoltre l’enorme successo di Final Fantasy XIV, l’MMO di Square Enix rinvigorito anche dalla recente release di Endwalker, mentre per le esclusive PlayStation prodotte da Sony l’unica nota positiva è rappresentata da Ghost of Tsushima, i cui meravigliosi paesaggi lo rendono il titolo perfetto per catturare i migliori momenti grafici.

A proposito di classifiche, segnaliamo che anche Naughty Dog ha voluto elencare quelli che sono stati i loro migliori videogiochi del 2021, con una lista ricca di sorprese.

Un’idea più chiara di quelli che sono stati i gusti dei videogiocatori può invece emergere osservando la classifica dei giochi più finiti del 2021, tra i quali è presente anche il nuovo GOTY.