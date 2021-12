Xbox Series X introvabile a Natale? Ci sono sempre le scarpe Adidas ufficiali

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale ed è giunto il momento di fare i conti con i regali a nostra disposizione, che difficilmente saranno riusciti a includere Xbox Series X.

A differenza di Xbox Series S, la «sorella maggiore» è infatti molto difficile da trovare e acquistare a causa della crisi di chip che ha coinvolto tutto il mercato tecnologico.

Per ingannare l’attesa, o più semplicemente per dimostrare la propria passione nei confronti del marchio di casa Microsoft, potrebbero dunque essere una proposta molto interessante le scarpe Xbox Series X ufficiali realizzate da Adidas.

Si tratta di un’iniziativa realizzata per celebrare i 20 anni di Xbox, dopo aver già messo in commercio le edizioni dedicate alla prima storica console e per la celebre e amatissima Xbox 360.

Come riportato da VGC, si tratta infatti della terza e finale collaborazione tra Adidas e Xbox per il festeggiamento dei 20 anni della console Microsoft, questa volta dedicata alle ultime console next-gen.

Le Scarpe Xbox Forum Techboost presentano una silhouette ispirata proprio ai colori di Xbox Series X: non solo il logo della console è infatti bene in vista, ma la colorazione stessa è nera con inserti in verde neon.

Come potete vedere dalle seguenti immagini, l’interno della scarpa presenta anche un riferimento ai 20 anni di Xbox, rimarcando ulteriormente l’evento protagonista della realizzazione di queste iconiche scarpe:

Il design stesso ha voluto rendere omaggio al controller di Xbox Series X e Series S: Adidas ha infatti voluto proporre la propria interpretazione della riproduzione dei grip sotto forma di una scarpa comoda e indossabile.

Le scarpe sono già disponibili sul mercato e sono acquistabili anche dai giocatori italiani al prezzo di 140€: sono disponibili in misure dalla 38 fino a 49 1/3 e potete acquistarle al seguente indirizzo.

Sicuramente sono le scarpe perfette per celebrare tutti gli amanti della console e dei giochi disponibili su Xbox Game Pass, il cui valore complessivo nel 2021 è davvero impressionante.