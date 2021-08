PS5, una nuova esclusiva è già disponibile (e non ve ne siete accorti)

Tra le tante esclusive PS5 di cui si è parlato in tempi recenti ne manca all’appello una, appena arrivata sull’ammiraglia di Sony e già pronta per essere giocata.

Stiamo parlando di Timothy’s Night, un action a tinte noir con elementi platform e shooter già disponibile per l’acquisto su PlayStation Store.

Malgrado non si tratti di un prodotto paragonabile ai titoli AAA molto attesi dall’utenza PS5, potrebbe comunque rappresentare un buon modo per rifarsi dalla notizia di un probabile slittamento di due esclusive molto attese.

Sulla possibilità che prodotti del genere arrivino su PC al momento del lancio è stata la stessa Sony a fare chiarezza in tempi recenti, e stavolta la risposta è inequivocabile.

Che Timothy’s Night vi sia sfuggito non sorprende più di tanto. Si tratta di un gioco che non ha beneficiato di una gran pubblicità, ma sembra comunque avere qualche freccia al suo arco.

Il compito del protagonista, un gangster in stile super deformed, sarà quello di liberarsi di una minaccia aliena in un contesto urbano anni ’30 (via PushSquare).

Dotato di una certa carica ironica, il titolo di Wild Sphere non è certo da annoverare tra le esclusive imperdibili, ma non è escluso che alcuni giocatori potrebbero apprezzarlo.

Timothy’s Night sarà arricchito dalle feature di DualSense ed è disponibile al prezzo di 19,99€. Se quanto letto finora vi ha incuriosito, dare un’occhiata al trailer di lancio non guasterà:

Dando una rapida scorsa al catalogo di Wild Sphere, il gioco sembra essere il sequel di Timothy VS The Aliens, titolo già disponibile su PS4, Nintendo Switch e Steam.

Se il filmato vi ha convinto e volete ulteriori informazioni su Timothy’s Night, potete trovarle sulla pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store.

Per quanto riguarda l’ultima esclusiva PS5, una voce di tutto rispetto ritiene che sarebbe stato possibile realizzarla “facilmente” anche su PS3.

Rimanendo in tema, un ambizioso progetto firmato Michel Ancel sarebbe andato incontro ad una improvvisa (ma non del tutto inaspettata) cancellazione.

Dopo il definitivo rinvio di Horizon Forbidden West al 2022 è bene ricordarvi che anche un’altra esclusiva PlayStation, dopo aver subito un rinvio nel corso del 2020, slitterà al prossimo anno.