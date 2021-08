Esclusiva PlayStation rinviata per una buona causa: “uscirà nel 2022”

Mentre i videogiocatori sono in attesa di buone nuove sul prossimo evento PlayStation, è stato appena annunciato il rinvio di un’esclusiva destinata alle console di Sony.

Si tratta di Goodbye Volcano High, titolo adventure della software house canadese KO_OP inizialmente previsto per l’anno in corso su PS5, PS4 e PC.

Se da una parte bisognerà attendere ancora parecchio tempo per mettere le mani sul gioco, dall’altra un rumor di altro genere lascia ben sperare: sembra che From Software sia al lavoro su una nuova esclusiva per PS5.

Tra rinvii e indiscrezioni, la curiosità generata dal primo gioco ultrawide in arrivo sull’ammiraglia di Sony ha finalmente trovato una spiegazione.

Questa posticipazione farà storcere il naso agli utenti PlayStation, soprattutto a quelli che aspettavano il lancio con una certa impazienza, ma stavolta il motivo (o almeno uno dei due forniti dalla software house) è del tutto condivisibile.

Il team ha infatti deciso di spostare la finestra di lancio all’anno prossimo non solo per riscrivere completamente la storia del gioco, ma anche per evitare fenomeni di crunch,

«Questi due fattori ci hanno spinto a rimandare l’uscita al 2022» ha annunciato KO_OP in una conferenza stampa dedicata al prodotto, che verrà comunque pubblicato su PS4, PS5 e PC come previsto (via PushSquare).

Goodbye Volcano High non sembra molto fortunato: già a giugno 2020 era stata avviata un’operazione di reboot con l’obiettivo, ancora una volta, di rivedere completamente la trama e lo stile narrativo del gioco.

Malgrado gli inconvenienti, il team ha precisato che «amiamo la community che si è sviluppata intorno al titolo e speriamo che il posticipo non rappresenti un problema troppo grave».

Insomma, sembra che per mettere le mani sull’avventura dei dinosauri antropomorfi ci sarà ancora da attendere, ma il fatto che gli sviluppatori vogliano evitare il crunch e perfezionare l’impianto narrativo lascia certamente ben sperare.

A proposito di esclusive, la prossima per PS5 è ormai entrata in fase gold, mettendo al riparo i fan da eventuali rinvii e posticipazioni dell’ultimo minuto.

Sull’importanza di prodotti del genere nel ciclo vitale di una console sono tutti d’accordo, e il fatto che un’esclusiva per l’ultima console di Sony sia già diventata una vera e propria hit lo conferma ancora una volta.

Eppure, secondo l’analista Michael Patcher, per assistere al proliferare di titoli del genere sulla console next-gen del colosso nipponico bisognerà attendere il 2023 (e la “colpa” è anche di PS4).