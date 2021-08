Due esclusive PlayStation potrebbero slittare ancora (e di molto)

Quando si parla di PlayStation è impossibile non menzionare il tema delle esclusive, argomento sul quale i fan sono sempre più sulle spine e adesso al centro di due brutte notizie.

I protagonisti di quelli che sembrerebbero essere due nuovi rinvii sono Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo, il primo destinato a PS4 e PS5, il secondo a PS5 e PC.

Il ruolo delle esclusive è centrale nel ciclo vitale di ogni console e può contribuire nettamente a determinarne il successo, anche grazie ai record riscontrati nei casi più fortunati, o l’insuccesso.

Restando in ambito PlayStation, un’esclusiva nata dalla mente del papà di Rayman e Beyond Good & Evil rimasta in sviluppo per ben sei anni potrebbe non esistere più.

In occasione della Gamescom 2021 Sony ha mostrato un nuovo trailer intitolato “Breathtaking Games”, nel quale vengono presentati i titoli in arrivo su PS4 e PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Mentre per alcuni prodotti sono state fornite delle finestre di lancio (se non delle vere e proprie date di uscita, come nel caso di Horizon Forbidden West) per altri, ugualmente attesi, non è stato così.

Come accennato in apertura si tratta di Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo, tuttora privi di qualsiasi indicazione relativa al periodo di uscita, anno compreso.

Dando un’occhiata al video seguente, riportato anche da PSLS, potrete trovare un riscontro su quanto detto e tenere a mente le prossime date da non perdere:

Mentre titoli come Forspoken e Hogwarts Legacy faranno il loro debutto nel corso del 2022, non c’è alcun indizio utile per dedurre il periodo in cui sarà possibile mettere le mani sui prossimi giochi di Polyphony Digital e Tango Gameworks.

Per quanto riguarda Gran Turismo 7 è ormai chiaro che si tratterà di un prodotto cross-gen, notizia che ha già fatto ampiamente discutere, mentre per quanto riguarda il titolo della software house di The Evil Within parliamo di un’esclusiva a tutti gli effetti.

Il rinvio di Ghostwire Tokyo al 2022 era stato ufficializzato nel corso dell’estate per motivi più che comprensibili, ma sembra che la promessa di un’uscita nel corso del prossimo anno potrebbe non essere mantenuta.

Posticipo al 2022 anche per un altro titolo PlayStation, già protagonista di una serie di stravolgimenti produttivi un paio d’anni fa (ma anche qui c’è una giusta causa).

Nel mentre, una storica esclusiva potrebbe tornare nel 2023, ma anche in questo caso non c’è nulla di certo, se non un “suggerimento” di una voce particolarmente informata.