PS5: tutti i giochi con Game Boost e upgrade gratis da PS4

PS5 è sprovvista di un sistema automatico di upgrade per i giochi PS4 in stile Smart Delivery su Xbox, ma è comunque possibile usufruire di alcuni aggiornamenti per un buon numero di titoli old-gen (e della feature Game Boost).

I videogiocatori hanno di che divertirsi anche grazie a PlayStation Plus, ma è comunque necessario considerare l’importanza, il valore, e soprattutto la quantità dei titoli della scorsa generazione che in molti potrebbero aver voglia di giocare ancora una volta.

La console di Sony è sul mercato da appena sei mesi, caratterizzati da alcuni problemi oggettivi per quanto riguarda la distribuzione: l’offerta è bassa e la domanda è comprensibilmente molto alta, e questa disparità ha comportato delle vendite impressionanti a beneficio dei bagarini.

Nonostante PS5 sia letteralmente introvabile, gli utenti ci stanno giocando più di PS4, se teniamo in considerazione il medesimo periodo di riferimento inerente ai giocatori attivi durante il periodo di lancio.

Giochi con upgrade gratis da PS4 a PS5

Per beneficiare degli upgrade gratuiti relativi ai titoli old-gen, è necessario riscattare la versione per PS5 tramite PlayStation Store.

Adesso, anche grazie al contributo di Gamespot, è possibile dare un’occhiata alla lista completa dei giochi che potrete portare con voi da una console all’altra:

Assassin’s Creed Valhalla

Atelier Ryza 2 Lost Legends & Secret Fairy

Balan Wonderworld

Borderlands 3

Bridge Constructor The Walking Dead

Bugsnax

Concept Destruction

Control Ultimate Edition

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Crimsonland

Cyberpunk 2077

Cyber Shadow

Dead by Daylight

Destiny 2

Dirt 5

Disco Elysium The Final Cut

Doom Eternal

Dreaming Sarah

Freddy Spaghetti

Hitman 3

Immortals Fenyx Rising

Just Dance 2021 (versione fisica)

Jydge

King Oddball

Maneater

Marvel’s Avengers

Mortal Kombat 11

Nioh 2

No Man’s Sky

Outriders

Override 2 Super Mech League

Planet Coaster

Poker Club

Praey For The Gods

Puyo Puyo Tetris 2

Resident Evil Village

Ruinverse

Sackboy A Big Adventure

Shakedown Hawaii

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Subnautica

Subnautica Below Zero

Terminator Resistance Enhanced

Tesla Force

The Elder Scrolls Online

The Pathless

The Persistence

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Undead Horde

Watch Dogs Legion

Werewolf The Apocalypse – Earthblood

WRC 9

Yakuza Like a Dragon

Questa la lista (finora) dei giochi che potrete aggiornare con facilità e giocare sulla vostra PS5, se siete dei fortunati possessori della console e, perché no, anche di PlayStation Plus.

Giochi PS4 con upgrade a pagamento su PS5

Call of Duty Black Ops Cold War

Giochi PS4 con Game Boost su PS5

A seguire, la lista dei titoli in grado di sfruttare Game Boost, la feature inclusa da Sony per migliorare le performance di alcuni prodotti, frame rate incluso:

Blood & Truth

Days Gone

Firewall Zero Hour

Ghost of Tsushima

God of War

Ratchet & Clank

Rocket League

Shadow of the Colossus

Star Wars Jedi Fallen Order

Tom Clancy’s The Division 2

Zombie Army 4 Dead War

Come potete notare, si tratta di giochi degni di nota, tra cui Ghost of Tsushima, Shadow of The Colossus, God of War e Days Gone, prossimo all’arrivo su PC, e molti altri.

Vi consigliamo di appuntarvi i contenuti elencati in modo da avere sempre presente quali e quanti titoli sono in grado di sfruttare la potenza di PS5, nell’attesa che vengano annunciate nuove esclusive e IP inedite.

Sappiamo che Sony ha intenzione di supportare la sua nuova console con “più esclusive che mai”, come dichiarato dallo stesso Jim Ryan, boss di PlayStation, nel corso di una recente intervista.

È bene sottolineare che l’azienda giapponese non vuole puntare solo sui prodotti interni, ma anche sul supporto delle terze parti: la notizia arriva direttamente da una fonte ufficiale di PlayStation, che ha voluto a comunicare il suo entusiasmo in merito.

Dopo Days Gone, atteso su PC per il 18 maggio, sembra che i titoli a sbarcare su computer saranno davvero molti: la notizia dell’apertura della pagina ufficiale di PlayStation Studios su Steam ha riacceso le speranze dei fan grazie a un buon numero di contenuti “nascosti”.