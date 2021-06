PS5 spunta in un trailer dell’E3, rimozione lampo: diktat di Sony?

L’E3 2021 è attualmente in corso, e le rivelazioni che la community si aspetta di vedere sono innumerevoli. L’assenza di PlayStation è ormai un dato di fatto, ma PS5 è tornata (in un modo particolare) a far parte dell’evento.

Nello specifico, stiamo parlando di DualSense, l’inseparabile compagno di avventure della console, spuntato in un video di presentazione relativo proprio alla fiera losangelina.

Intanto, il futuro dell’ammiraglia di Sony e delle sue esclusive è al centro del dibattito. Dopo la natura dichiaratamente cross-gen di Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, un altro titolo (uno dei primi annunciati per PS5) è pronto a sbarcare su PS4.

In merito al franchise di Gran Turismo, molti ricorderanno un’infelice dichiarazione di Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, relativa all’eredità videoludica della serie. In occasione di un’intervista, lo stesso Ryan ha ritrattato quanto detto, lasciando ben sperare per il futuro.

Sony non partecipa all’E3 dal 2019, e negli ultimi anni ha optato per una strategia di comunicazione scevra dall’evento, uno dei più importanti di tutta l’industria.

Adesso, quello che sembra essere a tutti gli effetti un puro e semplice errore, ha riportato sotto i riflettori questa palpabile assenza.

Stiamo parlando del trailer di presentazione della nuova edizione, dove appare chiaramente un DualSense, accompagnato da una lunga serie di altre periferiche e console, tutte a loro modo presenti alla fiera.

Il video citato è stato ovviamente rimosso dall’ESA, ma un utente è riuscito a rintracciarlo e a riproporlo su YouTube:

Subito dopo l’inizio è visibile un DualSense, in seguito tagliato dalla nuova versione del trailer, attualmente disponibile sul canale ufficiale dell’E3 2021:

I frame in cui veniva mostrato il controller di PS5 sono stati debitamente eliminati, senza apportare ulteriori cambiamenti al contenuto della clip.

Come già accennato, potrebbe essersi trattato di un banale errore, anche se difficilmente contenuti del genere vengono creati da una singola persona senza un precisa linea di condotta.

Sony ha valutato un ritorno in occasione di questa travagliata edizione? È un’eventualità davvero poco probabile, sia per le tempistiche di pubblicazione della clip, sia per le ultime dichiarazione dell’azienda, la quale ha espresso «un grande rispetto per l’ESA» ma ha comunque ribadito con fermezza una netta divergenza d’intenti.

È invece molto plausibile che il platform owner abbia preteso una rimozione immediata del contenuto relativo al suo brand, mostrando ancora una volta la sua lontananza.

Nel mentre, PS5 continua a latitare dagli scaffali, ma stavolta il colosso nipponico ha in mente una strategia per porre fine al fenomeno dei bagarini, vera e propria spina del fianco dell’azienda (e di Jim Ryan).

L’ultimo update della console ha in serbo una gradita aggiunta che non mancherà di rendere felici i fan dediti all’ordine, soprattutto se si tratta di librerie e collezioni.

Con Sony o senza, l’E3 2021 procede la sua marcia. Se non volete perdervi gli eventi fondamentali di questa edizione, assicuratevi di tenere d’occhio il nostro calendario con tutte le date e gli orari delle conferenze.