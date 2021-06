Un’esclusiva PS5 arriva su PS4 (e tra soli due mesi)

In tempi recenti Sony ha annunciato che alcuni giochi molto attesi come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7 usciranno su PS5 e PS4; ma non sono i soli.

Il prossimo titolo a sbarcare sulla console old-gen di Sony sarà Godfall, action RPG sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox, arrivato su PS5 e PC a novembre 2020.

La natura di esclusiva temporale del prodotto è stata resa nota fin dall’inizio e adesso il gioco è pronto a conquistare l’utenza PS4, in attesa di nuove uscite come Horizon Forbidden West, che potrebbe non arrivare in tempo per il 2021.

Mentre Godfall viaggia a ritroso, Death Stranding lo fa in avanti, con una versione Director’s Cut in esclusiva PS5 annunciata nel corso del Summer Game Fest 2021.

L’action RPG di ambientazione fantasy non è riuscito a conquistare del tutto la critica e detiene, per dovere di cronaca, un punteggio degli utenti pari 4.9 su Metacritic.

Creato da un team di circa 75 sviluppatori, alcuni dei quali coinvolti in Destiny 2, il gioco si mostrò per la prima volta in occasione dei The Games Award 2019.

La notizia dell’arrivo su PS4 è giunta tramite il seguente tweet ufficiale (via VGC):

Godfall leaps onto PlayStation 4 and is flanked by a new expansion, Fire & Darkness, along with the free Lightbringer Update!

All content shown launches August 10 and comes to PS5, PS4, and the Epic Games Store! #E32021https://t.co/PJJBFnHcWq pic.twitter.com/uEfzC5Jytm

— Godfall (@PlayGodfall) June 12, 2021