PS5, nuova esclusiva Marvel dopo Spider-Man e Wolverine? C’è un rumor

Il sodalizio tra console PlayStation e videogiochi Marvel si è rivelato sicuramente vincente, portando all’annuncio di altri due titoli in esclusiva su PS5.

Il sequel di Marvel’s Spider-Man e l’annunciato Marvel’s Wolverine arriveranno infatti unicamente sulla console next-gen: stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero però non essere gli unici adattamenti della casa delle idee che i fan dovrebbero aspettarsi.

Proprio Marvel’s Spider-Man 2 è stato uno dei titoli che ha rubato la scena durante l’ultimo PlayStation Showcase: dopo la rivelazione che il trailer non era stato realizzato in CGI, il lavoro di Insomniac è apparso ancora più sorprendente.

Per quanto riguarda invece Marvel’s Wolverine, gli sviluppatori hanno assicurato che non sarà un titolo per tutti, trattando una storia e temi più maturi rispetto al titolo dedicato all’Uomo Ragno.

L’insider Nick Baker, molto vicino all’ambiente Xbox, ha infatti dichiarato all’interno del suo podcast di aver saputo che ci sarebbe un nuovo titolo Marvel attualmente in sviluppo su PS5 (via GamesRadar+).

Secondo il co-host del podcast XboxEra, gli appassionati della console Microsoft dovrebbero «togliere Marvel e Xbox dalla propria testa», in quanto sembra che Sony e Disney abbiano deciso di puntare fortemente su questa collaborazione per nuovi giochi adattati dai supereroi.

Il misterioso titolo Marvel su PS5 sarebbe un gioco multiplayer, pur non essendoci ancora certezze su chi dovrebbe svilupparlo e se sarà o meno un’esclusiva next-gen, pur essendo molto probabile:

«Mi è stato detto che ci sarebbe presumibilmente un gioco multiplayer Marvel in lavorazione, che probabilmente sarà un’esclusiva PS5».

La formula potrebbe dunque seguire l’esempio di Marvel’s Avengers, sviluppato da Crystal Dynamics e che ha puntato fortemente sulla possibilità di giocare in compagnia dei propri amici.

Nick Baker ha già dimostrato di essere un insider abbastanza affidabile in passato, ma in attesa di ulteriori conferme ufficiali vi invitiamo ugualmente a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni: naturalmente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Proprio il già citato Marvel’s Avengers si sta preparando ad accogliere Spider-Man in esclusiva su PlayStation con un nuovo evento: sarà disponibile una nuova storia con cutscene esclusive.

Per quanto riguarda invece Marvel’s Spider-Man 2, molti fan si augurano che il prossimo capitolo riesca anche a includere una feature vista nella serie rivale Batman Arkham.

C’è inoltre chi si augura che su PS5 possano tornare anche alcuni classici amati: un fan ha immaginato delle versioni remastered di precedenti giochi di Spider-Man.