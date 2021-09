Marvel’s Spider-Man 2, il trailer non era in CGI: la conferma di Insomniac

Marvel’s Spider-Man 2 è stato sicuramente uno dei titoli che ha catturato maggiormente l’attenzione dei giocatori durante il PlayStation Showcase della scorsa settimana grazie a uno spettacolare trailer.

Il trailer del secondo capitolo di Spider-Man sembrava aver mostrato una impressionante CGI, ma oggi è arrivata la conferma di Insomniac Games che non sarebbe affatto così.

In occasione del lancio del filmato, gli sviluppatori hanno confermato che sarà un’esperienza in single player, disponibile nel 2023 su PS5.

L’attesa dei fan ha già dimostrato di essere particolarmente elevata, dato che le visualizzazioni del trailer hanno superato perfino quelle di God of War Ragnarok.

Il filmato di Marvel’s Spider-Man 2 è stato catturato in tempo reale su PS5, mostrando dunque che il titolo dedicato all’Uomo Ragno ha già raggiunto un dettaglio grafico davvero impressionante.

La conferma è arrivata dalla lead VFX artist Bryanna Lindsey, che sul suo profilo ufficiale Twitter ha voluto fare i complimenti al team per il lavoro svolto (via Push Square):

The team did a killer job. Real time VFX are difficult but I'm so proud of our whole team for pushing our quality bar. ❤️ https://t.co/9I7rgFv8f6

— Bryanna Lindsey (@glittervelocity) September 10, 2021