Marvel’s Spider-Man 2 e Batman Arkham dovranno essere “collegati”?

Marvel’s Spider-Man 2 è in lavorazione ed è stato presentato durante il PlayStation Showcase dello scorso 9 settembre, con un trailer inedito della prossima fatica firmata Insomniac Games.

Il gioco dedicato all’Arrampicamuri è chiamato a raccogliere il testimone del gioco originale e dello spin-off Miles Morales, con un’uscita prevista nel 2023.

Del resto, già durante l’annuncio i fan di Spidey hanno potuto saggiare con i loro occhi le potenzialità di questo sequel, il quale promette di essere realmente sorprendente (grazie anche alla presenza di Venom).

Senza contare che Insomniac è al lavoro anche su un secondo gioco dedicato a un altro celebre personaggio Marvel, ossia Wolverine, il mutante artigliato degli X-Men.

Da quello che è noto al momento con Marvel’s Spider-Man 2 Insomniac Games sembra puntare nella giusta direzione, offrendo di fatto un sequel ancora più grande dell’originale.

Con i suoi due protagonisti (Peter e Miles), il prossimo capitolo potrebbe quindi stabilire un nuovo paradigma per il genere open world a tema supereroistico.

Ora, come riportato da The Gamer, sembra che i fan di Spider-Man stiano chiedendo a gran voce che gli sviluppatori prendano più elementi dalla serie Batman: Arkham, donando così alla nuova avventura dell’aracnide la sensazione di vivere in un ambiente in cui le azioni portano a conseguenze reali.

I giocatori hanno discusso anche di una caratteristica particolare che potrebbe essere aggiunta per dare pepe al tutto, ossia una prigione per i supercriminali.

Su Reddit l’utente daredevilman999 ha infatti fantasticato dell’idea di poter visitare la prigione con i villain sconfitti, motivando così ulteriormente i giocatori a progredire nella storia e ad affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Ma non solo: il prossimo capitolo potrebbe anche aggiungere una sorta di sistema di reputazione dell’eroe, che dipenderebbe dal numero di nemici catturati.

Un tale sistema diversificherebbe la vita criminale di New York e darebbe un senso reale alla possibilità di ripulire le strade dai comuni criminali.

Mentre l’idea di interagire con i boss sconfitti potrebbe sembrare interessante, altri giocatori pensano che una cosa del genere non potrebbe funzionare.

Alcuni fan hanno notato che il sistema non è in linea con ciò che Spidey fa di solito, visto che il personaggio raramente ha una stretta connessione con la polizia (a differenza di Batman).

