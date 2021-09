Marvel’s Spider-Man, uno splendido restyling porta due “classici” su PS5

L’annuncio di Marvel’s Spider-Man 2 ha fatto saltare sulla sedia tutti gli appassionati dell’arrampicamuri, in particolar modo quelli che hanno apprezzato il titolo di Insomniac Games.

Lanciato su PS4 nel 2018, l’action adventure con protagonista il buon Spidey ha colpito nel segno, ponendo solide fondamenta per il futuro videoludico della serie.

Di giochi dedicati al personaggio ne esistono parecchi (non tutti all’altezza del nome che portano), compreso un progetto cancellato dieci anni fa e riemerso di recente.

In merito al trailer mostato nel PlayStation Showcase 2021, è stata la stessa Insomniac a confermare che non si trattava di CGI, bensì di grafica in-game.

I fan dell’eroe creato da Stan Lee e Steve Ditko hanno già avuto modo di impersonarlo, pad alla mano, grazie ad alcuni titoli come Shattered Dimensions ed Edge of Time.

Il primo, sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision, uscì nel 2010 su Nintendo DS, PS3, Wii, Xbox 360 e PC e venne accolto da recensioni perlopiù positive.

Il secondo, ancora una volta sviluppato da Beenox con Activision come publisher, arrivò nel 2011 su PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS e 3DS e raccolse una tiepida accoglienza della critica, pur essendo ricordato con affetto dagli appassionati.

Adesso, un graphic designer molto affezionato a Spidey (che non teme di definire i giochi due «classici») li ha voluti immaginare in versione remastered su PS5. Ecco il risultato (via GameRant):

Have some love for the classics, how about a PS5 Remastered version for Shattered Dimensions and Edge Of Time with @insomniacgames verse 👀#SpiderManPS5 #BoxArt #RRconceptual pic.twitter.com/A6Ga49uk32

— Rock Rìder (@ursRockrider) September 19, 2021