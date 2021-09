Marvel’s Avengers, grandi novità per l’arrivo di Spider-Man: ecco i dettagli

L’arrivo di Spider-Man all’interno dell’ambizioso Marvel’s Avengers è sicuramente uno degli eventi più attesi dalla community del gioco, dato che l’iconico supereroe, nonostante sia già passato un anno dal lancio, non è ancora disponibile come personaggio giocabile.

L’attesa dei fan sta però per concludersi: Spider-Man è quasi pronto per il suo debutto su Marvel’s Avengers, ma in esclusiva per le versioni PlayStation del titolo.

Il famoso supereroe Marvel era stato finalmente annunciato da Crystal Dynamics all’inizio del mese: gli sviluppatori avevano anche pubblicato una roadmap per annunciare tutti i contenuti in arrivo.

Gli autori avevano infatti svelato di non aver mai smesso di lavorare a Spider-Man, confermando che il lancio dell’eroe avverrà secondo i tempi che erano stati stabiliti.

Come riportato da MP1st, Crystal Dynamics ha inoltre avuto modo di confermare con i fan attraverso il proprio server Discord alcune importanti novità che arriveranno insieme a Spider-Man.

L’arrivo di questo iconico personaggio sarà infatti quello che gli sviluppatori definiscono «un evento»: questo significa che l’Uomo Ragno non solo diventerà giocabile, ma porterà con sé alcune importanti feature.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, gli appassionati potranno dunque aspettarsi una nuova storia dedicata a Spider-Man, oltre che a nuove cutscene per celebrare l’occasione.

Apprendere questa notizia certamente soddisferà coloro che hanno scelto di acquistare Marvel’s Avengers su console PlayStation, dato che potranno accedere ad alcuni graditi contenuti esclusivi.

Probabilmente gli appassionati potranno dunque aspettarsi un evento molto simile a quanto accaduto per l’arrivo di Black Panther, che ha contribuito a rivitalizzare l’avventura.

Ad ogni modo, ricordiamo che Spider-Man arriverà su Marvel’s Avengers soltanto verso la fine del 2021: sarà dunque necessario che i fan abbiano ancora un po’ di pazienza prima di poter interpretare uno dei supereroi più amati di sempre.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro speciale, Operation Black – Panther War for Wakanda è riuscito a portare nuova vita a Marvel’s Avengers: l’augurio dei fan è che anche l’evento dedicato a Spider-Man riesca a portare nuova vita all’ambizioso titolo.

Gli aggiornamenti finora annunciati sembrano dunque confermare la volontà degli sviluppatori di continuare a supportare il titolo per tanti anni, non avendo alcuna intenzione di lasciarlo «morire».

Dato che Marvel’s Avengers non riuscì a recuperare i costi impiegati per lo sviluppo, è certamente necessario un grande sforzo da parte di Crystal Dynamics per poterlo trasformare il successo: vedremo se con l’arrivo di Spider-Man le cose cambieranno definitivamente per il meglio.