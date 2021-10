PS5, nuova esclusiva conterrà «mondi procedurali»: l’indizio di PlayStation

Gli utenti PS5, così come i giocatori che non sono ancora riusciti ad aggiudicarsene una, hanno sempre gli occhi puntati sulle prossime esclusive, che si tratti di nuove IP o del ritorno di celebri franchise.

Mentre sappiamo che titoli quali God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 non sono poi così lontani, arrivano interessanti novità da PlayStation London Studio.

Al di là delle new entry nel catalogo PS5, va anche considerata la piaga costituita dai bagarini. Nel disperato tentativo di porre un freno alla rivendita delle console a prezzo maggiorato, una catena giapponese ha messo in atto misure drastiche.

Intanto l’ammiraglia Sony ha appena dato il benvenuto all’ultimo aggiornamento: se non lo avete ancora installato perché volete prima sapere di cosa si tratta, ve lo abbiamo spiegato qui.

Dando un’occhiata a un’offerta di lavoro pubblicata da PlayStation London Studio, sembra che la prossima esclusiva per PS5 includerà mondi procedurali e numerosi altri elementi del genere.

Lo studio della famiglia PlayStation ha iniziato il suo percorso di assunzioni nel mese di aprile, ma le nuove offerte risalgono alla scorsa settimana.

Come riportato da PSLS, in assenza di informazioni ufficiali sul gioco, i fan hanno tentato di ricavarne qualcuna direttamente dall’annuncio, che riporta quanto segue:

«Usa le tue conoscenze sulla generazione procedurale per contribuire alla creazione di contenuti artistici, ambientali e materiali per un prodotto AAA».

Proseguendo con la lettura si scopre che il candidato ideale è in possesso di un’ottima conoscenza del software Houdini, ancora una volta nell’ottica della «creazione di mondi procedurali».

Nonostante le informazioni sul progetto siano ancora poche, sembra che la parola d’ordine sarà proprio “procedurale”, e non è da escludere che possa trattarsi di qualcosa di davvero atipico.

Fino a qualche tempo fa, sembrava che London Studio fosse al lavoro sul remake di un classico dell’era PS2, ma adesso questa ipotesi appare abbastanza remota.

Di recente, Jim Ryan, boss di PlayStation, ha parlato del futuro di PS5 e si è detto convinto che i titoli in arrivo sulla console siano tutti «fantastici».

Se siete in vena di recuperi, vi segnaliamo che su PS Store sono attualmente in corso moltissimi sconti (anche per PS4), ma dovete affrettarvi: saranno disponibili solo fino al 20 ottobre.