PS5, il CEO di PlayStation Jim Ryan parla del futuro

Il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha parlato delle sue idee sul business PlayStation e sul futuro dell’intrattenimento.

La piattaforma current-gen dotata di DualSense è uscita da relativamente poco tempo, sebbene in questi mesi sia stata già in grado di tirare fuori gli artigli.

Ora, come riportato da GamesIndustry, Ryan ha parlato dell’iniziativa Play at Home, menzionando che 60 milioni di copie sono state scaricate grazie a essa.

Durante la conversazione, Ryan ha menzionato che la pipeline di giochi in arrivo per PS5 è “semplicemente fantastica” e che è “di gran lunga la più forte” che PlayStation abbia mai avuto per una delle sue console.

Quando si fa un passo indietro, la cosa che mi eccita di più è che il gaming sta diventando onnipresente. E questa ubiquità aumenta con ogni anno e a ogni generazione di console. Lo si può vedere, il gioco si sta avvicinando a una fascia demografica più anziana, sta attraendo una fascia demografica più giovane. La parità di genere aumenta ogni anno che passa, la profondità dell’impegno aumenta e, geograficamente, ci sono persone in mercati senza alcuna cultura del gaming che stanno iniziando ad essere in grado di accedere al gioco.

Ryan ha inoltre aggiunto: «Penso che questo fenomeno sia eccitante in termini di ciò che significa per le persone che fanno giochi, per quanto riguarda una massiccia espansione del pubblico».

