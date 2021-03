PlayStation London Studio al lavoro su un revival PS5 di un classico PS2: sarà The Getaway?

Ad agosto dello scorso anno, l’ex sviluppatore di Sony London, Mike Rouse, ha rivelato che mesi addietro gli era giunta notizia che Sony avrebbe intenzione di riportare in auge la serie di The Getaway, un racing/adventure urbano in stile GTA dal taglio molto cinematografico.

Ora, è arrivata la notizia che PlayStation London Studio starebbe preparando un nuovo gioco per PS5 con un “enorme potenziale”, con molta probabilità un revival di una serie classica per PS2.

Secondo Tara Saunders (via CB), uno dei nuovi direttori dello studio presente nella società dal 2017, London Studio mira a “fornire un gioco di alta qualità”, con il suo prossimo progetto.

«Voglio sognare in grande realizzando il nostro pieno potenziale», ha reso noto la Saunders. «Allo stesso tempo assicuraci anche che ci sia una reale enfasi sulle pratiche di sviluppo del gioco etiche e sostenibili. […] Il nostro prossimo progetto ha un enorme potenziale e vogliamo sfruttarlo al massimo consentendo al team di crescere, fornendo un gioco di alta qualità!»

La domanda da un milione di dollari è: quale potrebbe essere questo gioco top-secret? Che si tratti proprio del revival di The Getaway? Molti dei recenti progetti dello studio sono stati in ogni caso legati a doppio filo a PlayStation VR, periferica “di nicchia” che in ogni caso si prepara a vivere una seconda giovinezza nel prossimo anno grazie all’arrivo di un nuovo visore. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo anche che a ottobre 2020 Sony Interactive Entertainment ha depositato il marchio Soho Engine in Europa, lasciando subito intendere un ritorno della serie nata su PlayStation 2 (The Getaway è stato creato in origine dal Team Soho, dal nome del quartiere di Londra in cui si trova la sede).

Uscito nel 2002 per l’allora celebre PS2, il gioco era ambientato interamente a Londra e diviso in due parti: la prima seguiva le vicende di un fuggitivo, Mark Hammond, mentre dopo si impersonava un poliziotto di nome Frank Carter. Entrambi i protagonisti si trovavano invischiati nelle losche vicende di Charlie Jolson. Nel 2004 ne è stato prodotto anche un sequel di qualità nettamente inferiore: The Getaway: Black Monday.