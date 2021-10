PS Store, una valanga di sconti su giochi PS4 e PS5 (ma c’è poco tempo)

Nonostante le poche scorte in circolazione, PS5 è entrata nelle case di tantissimi giocatori, forte anche della potenza della console di nuova generazione Sony.

Tutti i possessori di DualSense hanno infatti dalla loro un gran numero di giochi (anche in esclusiva), nonostante il meglio debba ovviamente ancora venire.

Solo alcuni giorni fa PlayStation 5 si è infatti aggiornata con il nuovo firmare, offrendo anche e soprattutto la possibilità do installare SSD esterni.

Del resto, PS5 è una console così “preziosa” che qualcuno ha ben pensato di realizzare una versione placcata oro dal costo davvero fuori di testa.

Ora, Sony ha deciso di dare il via a una serie di nuove offerte sul PlayStation Store, visto che a partire da oggi è possibile approfittare della promozione chiamata Gemme Nascoste.

Questa ci permette infatti di approfittare di un gran numero di sconti su diversi titoli di un certo spessore, sia per console PS4 che per PS5.

Le “gemme” vedono infatti giochi come It Takes Two, il primo capitolo di Little Nightmares e Hellblade Senua’s Sacrifice.

Altre chicche davvero di spessore da non perdere sono ad esempio Tales of Vesperia Definitive Edition, The Pathless, Celeste e Spiritfarer (ma la lista è davvero lunga).

A questo indirizzo trovate il lungo elenco di titoli in offerta, alcuni dei quali proposti a prezzi davvero notevoli (si arriva infatti anche all’70% in meno sul prezzo base).

Attenzione, però: stando a quanto riferito nella pagina ufficiale, la promozione è valida entro e non oltre il prossimo 20 ottobre.

Parlando sempre di titoli in offerta e giochi gratis, avete letto che Sony ha da poco rivelato quali sono i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre?

Ma non solo: PS Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e assolutamente ambito dagli appassionati.

Infine, di recente c’è stato anche una grande acquisizione negli studi Sony, avendo fatto salire a bordo team di sviluppo a sorpresa.