PS5 non si ferma più, nonostante sia introvabile: battuta PS4

Nonostante PS5 sia considerata introvabile per ottime ragioni in tutto il mondo, la console next-gen di Sony ha appena confermato che l’interesse dei fan non è affatto calato con numeri incredibili.

Un nuovo rapporto ha infatti segnalato che PS5 ha battuto le vendite del primo anno di PlayStation 4 nel territorio giapponese: certamente un risultato da non sottovalutare, considerando le grandi difficoltà riscontrate nel reperire le nuove console.

Una notizia che sicuramente farà piacere ai possessori della nuova console, soprattutto dopo aver saputo di una nuova acquisizione per PlayStation Studios che si occuperà di titoli first-party.

Un rumor che sta circolando in queste ore vorrebbe inoltre il team di Days Gone al lavoro su un nuovo tie-in esclusivo su PS5, anche se ancora non sono arrivate conferme ufficiali.

Come riportato da Famitsu (via Gematsu), nel solo territorio giapponese PS5 ha venduto più di un milione di unità, delle quali oltre 800.000 sono appartenenti all’edizione standard con lettore ottico incorporato.

I grandi risultati ottenuti da PlayStation 5 assumono notevolmente importanza se confrontati con quelli di PS4, la console current-gen la cui velocità di vendita è stata appena battuta: PlayStation 4 ha infatti raggiunto questo numero soltanto dopo più di un anno dal lancio della console.

Tuttavia, appaiono comunque evidenti i limiti della scarsa presenza sul mercato della nuova console: come sottolineato dall’account Twitter Game Data Library, le vendite di lancio sono comunque decisamente inferiori a quelle di PS3, eguagliando però quelle di PS Vita.

L’analista Daniel Ahmad ha inoltre voluto sottolineare un ulteriore dato interessante: le unità segnalate interesserebbero l’intera Asia, dato che molte console vengono poi rivendute ad altri territori del continente interessati.

The demand for PS5 is huge in Asia incl. China. A lot of the units sold into Japan are being resold to those other countries. https://t.co/D15e4BFOC2 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 9, 2021

Il rovescio della medaglia è che, a differenza delle vendite hardware, quelle software faticano a decollare nel territorio giapponese: il gioco PS5 più venduto in formato fisico è stato infatti Resident Evil Village con più di 67.000 copie vendute.

Ad ogni modo, considerando i grandi numeri di vendite hardware di una console ritenuta introvabile, è altamente probabile che le vendite di PS5 avrebbero potuto essere ancora più elevate: se questa crescita continuerà, il futuro dell’hardware next-gen potrà solamente essere roseo.

Nel caso non siate riusciti ancora a recuperare la nuova console, vi ricordiamo che per Horizon Forbidden West sarà disponibile l’upgrade gratis alla versione PS5, ma la promozione non sarà replicata sulle altre esclusive Sony.

Segnaliamo inoltre che stasera sarà disponibile il PlayStation Showcase, l’evento che promette grandi cose e che, naturalmente, seguiremo insieme a voi sulle nostre pagine.

Secondo un rumor, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni, all’interno dell’evento potrebbe perfino essere rivelata PS5 Pro, con data e prezzo.