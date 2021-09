Dopo Days Gone, Sony Bend al lavoro su un tie-in PS5? Emerge il rumor

Days Gone è uno di quei giochi che ha fatto molto parlare di sé, specie per le possibilità (invero piuttosto scarse) che il team Sony Bend potesse mettersi al lavoro su un sequel.

Un sequel del survival open world sarebbe sicuramente un gioco non da disprezzare, sebbene lo sviluppatore sarebbe ora come ora concentrato su altro.

Dopo il report del giornalista Jason Schreier di Bloomberg, erano emerse indicrezioni più o meno affidabili sul nuovo progetto dello sviluppatore.

Indiscrezioni confermate anche nelle settimane successive da Hermen Hulst in persona, boss di Sony Interactive Entertainment.

Ora, sembra che ci sia la possibilità che un videogioco dedicato ai Men in Black sia in lavorazione e che questi sia in sviluppo proprio negli studi di Sony Bend.

Come riportato anche da GameRant, un account Twitter chiamato Okami Games ha twittato uno screenshot della cover del gioco presa dal sito web di EB Games.

L’immagine mostra infatti la cover di un presunto gioco dedicato al franchise di MIB, in uscita su console PS5 e sviluppato dagli autori di Days Gone.

Bend Studios (Days Gone) could be working on a Men in Black game, according to a new EB Games listing. 🧂

Presumably it would be #PS5 exclusive. pic.twitter.com/IfF6mEHg7B

— Okami Games (@Okami13_) September 8, 2021