PS5, il nuovo studio di sviluppo lavorerà su più progetti esclusivi

Durante la giornata di oggi, PlayStation Studios ha annunciato a sorpresa una nuova acquisizione da fare entrare nei propri team di sviluppo su console PS5: stiamo parlando di Firespite.

Dopo l’acquisizione dei creatori di Returnal, esclusiva PlayStation 5 uscita nella prima metà dell’anno, è ora il turno di un altro team davvero talentuoso.

Considerando che parliamo di veri e propri veterani del settore, è altrettanto scontato che la curiosità circa i loro prossimi progetti sia davvero alta.

Il tutto a ridosso del nuovo PlayStation Showcase previsto durante la giornata di domani, giovedì 9 settembre, alle 22 ora italiana.

I Firespite sono innanzitutto gli sviluppatori responsabili del titolo per PSVR The Persistence, oltre ad aver giocato ruoli di supporto per altri titoli PlayStation.

Il boss di PlayStation Studios Herman Hulst è però stato chiaro, rivelando che non saranno trattati come semplice team di supporto, bensì saranno a capo di più progetti di un certo spessore.

In un’intervista con il sito GamesIndustry.Biz, Hulst ha infatti spiegato la metodologia con cui hanno affrontato l’acquisizione, parlando di come abbia stabilito un forte rapporto con il team, guadagnando allo stesso tempo un grande senso di fiducia.

È proprio il momento giusto per Firespite di unirsi a noi e raddoppiare i progetti che stiamo facendo con loro. Il tutto per solidificare il rapporto e per dar loro un posto di spicco al tavolo dove siedono anche altri studi. Hanno già dei forti legami con alcuni studi first-party, ma voglio che sia chiaro che vogliamo che guidino lo sviluppo di diversi progetti, piuttosto che aiutare altri team.

Insomma, Hulst ha chiarito che Firespite creerà altri giochi nuovi di zecca, non supportando altri team nello specifico.

