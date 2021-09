Sony: niente upgrade gratis da PS4 a PS5 dopo Horizon: Forbidden West

La vicenda di Horizon: Forbidden West, in cui Sony ha dovuto gestire la spinosa vicenda dell’aggiornamento da PS4 a PS5, ha generato un bel tumulto.

Il sequel di Horizon: Zero Dawn è stato al centro di una polemica nel fine settimana, perché le intenzioni di Sony non sono state chiare per quanto riguarda l’update next gen del titolo.

Horizon: Forbidden West inizialmente si era mostrato nelle sue edizioni limitate e da collezione, nelle quali si era scoperto proprio l’inghippo riguardante l’aggiornamento a pagamento.

Ma nella notte di sabato è arrivato il clamoroso dietro front, nel quale Sony ha deciso di tornare indietro sui suoi passi a seguito della rivolta dei giocatori.

E per il futuro? Quante altre volte capiterà questo avanti e indietro? Nessuna, perché Sony, attraverso Jim Ryan, è stata molto chiara al riguardo.

Attraverso Game Rant, che riporta l’aggiornamento alla bloggata fatta dal team PlayStation sul blog ufficiale, scopriamo che è finito il tempo degli update gratuiti.

Certo verrebbe da chiedersi quando mai sia iniziato, anche considerando i casi di prodotti come Ghost of Tsushima Director’s Cut, ma è finito in ogni caso.

Ma Jim Ryan è stato molto chiaro:

«Voglio anche confermare oggi che d’ora in poi, i titoli cross-gen esclusivi di PlayStation (appena rilasciati su PS4 e PS5), sia digitali che fisici, offriranno un’opzione di aggiornamento digitale da $ 10 USD da PS4 a PS5. Ciò si applicherà al prossimo God of War e a Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo per PS4 e PS5 cross-gen pubblicato da Sony Interactive Entertainment.»

La comunicazione di Sony, adesso, sembra molto chiara e una volta tanto i giocatori saranno avvertiti in anticipo.

La nuova avventura di Aloy sarà l’ultima a ricevere quello che, a questo punto, è un vero e proprio trattamento di favore da parte dell’azienda.

Il tutto risulta ancora più surreale se pensiamo al caso delle edizioni da collezione di Forbidden West, alcune delle quali costano un occhio della testa ma non contengono il disco fisico, il che ha scontentato i collezionisti più tradizionali.

Vi ricordiamo che, in tutto questo vai e vieni di informazioni, Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022, dopo che era stato rinviato in precedenza.

Ma se avete ancora Horizon Zero Dawn e ci state giocando su una PlayStation 5, sappiate che potete godere di un aggiornamento (quello sì, gratuito) che ne cambia le prestazioni.