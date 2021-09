PS4, l’aggiornamento 9.0.0 avrebbe portato seri problemi

Durante la giornata di oggi, PS4 può essere aggiornata con un nuovo firmware di sistema, rilasciato a sorpresa assieme a quello per console PS5.

L’ultimo update per console PlayStation 4 porta infatti il firmware della console old-gen di Sony alla versione 9.0.0, includendo varie novità e aggiunte.

Del resto, dopo essere stato rilasciato in versione beta, l’ultimo firmware di PS4 è da ora scaricabile da tutti i possessori della piattaforma di scorsa generazione.

Ricordiamo anche che, sempre a partire da ora, anche PS5 si è aggiornata con una patch realmente importante, la quale permetterà di installare SSD esterni.

Ora, come riportato anche da PushSquare, l’aggiornamento 9.00 del firmware di PlayStation 4 starebbe portando alcuni problemi piuttosto seri all’utenza.

I possessori di PS4 stanno infatti segnalando su Reddit alcune complicazioni emerse sulle loro console proprio dopo aver scaricato con successo l’aggiornamento di 490.2MB.

Alcuni dichiarano che il nuovo firmware funziona senza problemi sulla loro PS4, mentre altri riferiscono che il loro dispositivo è essenzialmente brickato.

In molti lamentano inoltre una lentezza generale del sistema operativo dopo il download del nuovo firmare PlayStation.

«Sì, la patch ha decisamente brickato la mia console, non posso fare nulla ora e ci vuole un’eternità per passare da un menu all’altro», si legge nel forum.

Altri lamentano anche l’impossibilità di accedere velocemente al PS Store, se non dopo ben sette riavvii della console PS4. Inoltre, ci si lamenta di dover riavviare il sistema semplicemente per giocare a un gioco, oppure l’impossibilità di far funzionare le app multimediali.

«La console si carica in una schermata di errore e i miei controller non si connettono dopo l’aggiornamento. Ho caricato in modalità provvisoria con i controller collegati all’USB, e ancora non si connettono», riferisce un altro utente.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro se Sony ha intenzione di ovviare al problema magari con una nuova patch lampo da rilasciare in tempi brevi. Vi terremo aggiornati.

