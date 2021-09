PS5 introvabile? Intanto batte un nuovo record (che apparteneva a PS4)

Nonostante PS5 sia considerata introvabile nella maggior parte dei paesi del mondo, le vendite della console next-gen hanno appena battuto un nuovo impressionante record di vendite.

Pare infatti che PlayStation 5 sia riuscita a battere un record che era stato stabilito da PlayStation 4, rendendola la console Sony ad essere stata venduta più velocemente nella storia del Regno Unito.

Ricordiamo che recentemente la console si è aggiornata con un nuovo firmware, che ha aggiunto anche una funzionalità molto utile nascosta.

Stando alle dichiarazioni di Sony, le novità potrebbero non essere finite qui: l’azienda ha dichiarato di avere «idee fantastiche» per i prossimi aggiornamenti.

Come riportato da GfK (via GamesIndustry.biz), Sony è riuscita a raggiungere un milione di unità PS5 vendute nel mese di agosto, battendo di tre settimane il record di velocità stabilito da PlayStation 4.

PS4 aveva infatti raggiunto questo record di vendite soltanto dopo 42 settimane dal lancio: la console next-gen ci è riuscita invece soltanto dopo 39, nonostante la già citata crisi sul mercato.

Questo risultato è stato possibile grazie a un influsso di nuove scorte nel mercato inglese: fino a luglio infatti venivano ancora vendute più PlayStation 4, ma la situazione si è completamente capovolta non appena sono state rese disponibili nuove PS5.

