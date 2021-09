PS5 sempre più introvabile? Microsoft ha la soluzione (ma non per tutti)

Di questi tempi dotarsi di una PS5 non è affatto facile, ma sembra che Microsoft non sia afflitta dai problemi che tormentano i videogiocatori di tutto il mondo, e lo ha appena dimostrato con un dono inatteso.

Ad aver beneficiato della magnanimità del colosso di Redmond è Jason Kelley, interprete di Colt Vahn in Deathloop, che è riuscito finalmente ad aggiudicarsi l’ambita console di Sony.

A svelare di non possedere una PS5 è stato lo stesso Jason Kelley tramite un tweet in cui si è rivolto ai fan nella speranza che qualcuno potesse regalargli «una console e una copia del gioco» di cui è protagonista.

Tra i numerosi commenti non ha tardato ad arrivare quello di Pete Hines di Bethesda, il quale ha manifestato la sua volontà di «rimediare una PS5» per permettere a Kelley di giocare a Deathloop.

Hines si è inoltre detto convinto che l’attore debba assolutamente avere «la possibilità di impersonare Colt e godere della sua splendida performance».

Poco dopo, lo stesso Kelley ha ammesso di aver ricevuto una console e una copia del gioco direttamente da Microsoft e di essere finalmente pronto a provarlo.

Che Deathloop sia un’esclusiva temporanea è ormai assodato, così come è estremamente probabile che, scaduti i termini, il titolo di Arkane possa sbarcare su console Xbox, ma ciò che stupisce è che sia stata proprio Microsoft a rimediare a un problema che la console si porta con sé fin dal lancio.

