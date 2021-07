PS5, il primo update beta introduce (almeno) 8 nuove funzionalità

Il primo update beta di PS5 è disponibile in territori selezionati ed introduce almeno 8 nuove funzionalità per la console next-gen.

Una parte di non poco conto in questo contesto è recitata dal controller DualSense, che verrà ora utilizzato per migliorare la qualità dell’audio.

Questo è l’aggiornamento che ha reso possibile, tra le altre cose, l’annuncio del primo SSD esterno supportato da PlayStation 5.

La console continua così il suo momento d’oro, dopo aver annunciato soltanto ieri il raggiungimento di quota 10 milioni di unità vendute.

Le grandi novità dell’update beta per PS5 sono molteplici, anche se a capitanarne la carica è indubbiamente il supporto agli SSD esterni.

I giocatori in Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia potranno dunque avere accesso allo slot M.2 SSD.

Bisognerà disporre, per farlo, di un SSD M.2 che sia della quarta generazione di PCIe e abbia velocità di 5.500MB o superiori.

Tra le varie marche supportate figurano il Samsung 980 Pro e il Western Digital SN850, come menzionato da The Verge.

Il sistema riconosce un minimo di 250GB e un massimo di 4TB per quanto riguarda lo storage aggiuntivo.

Sony mette le mani avanti spiegando che non garantisce che i giochi installati sugli SSD esterni avranno le stesse performance dell’SSD interno, e che non ne assicura il funzionamento corretto.

Altre aggiunte interessanti riguardano il supporto all’audio 3D per gli altoparlanti integrati nei televisori.

Questa feature è garantita dal controller DualSense, che verrà usato per misurare l’acustica di una stanza in modo da applicarvi l’audio 3D.

Il centro di controllo permetterà una maggiore personalizzazione, e gli utenti PS5 potranno leggere e scrivere messaggi agli amici direttamente da lì.

La tab Amici nella Game Base sarà anch’essa aggiornata, così da far vedere subito chi sia online, e una grande novità è in programma per la libreria.

Adesso, le diverse versioni PS4 e PS5 di un gioco compariranno entrambe nella libreria, e il titolo di ciascun gioco dirà a chiare lettere a quale versione apparterrà.

È stato aggiunto un tracciatore di Trofei, con cui seguire un massimo di cinque Trofei tramite il centro di controllo.

Infine, PlayStation Now permette ora di selezionare la risoluzione tra 720p e 1080p, mentre una nuova clip permetterà ai giocatori PS5 di competere nelle sfide per i punteggi più alti nei giochi.

Grazie allo spazio aggiuntivo garantito dai nuovi SSD, ad ogni modo, potrete installare più giochi gratis sia per PS4 che per PS5 sulle vostre console, e questa è una buona notizia.

Ciò non toglie che la console sia ancora difficile da reperire, una situazione che ha in comune con Xbox Series X.

Per il momento, su una nota più ilare, non è previsto un aggiornamento che consenta di capire se si stia posizionando PS5 al contrario o meno.