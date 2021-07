Jim Ryan si scusa per un “problema” di PS5 che non si risolverà presto

In una recente intervista con Reuters, il CEO di SIE Jim Ryan ha espresso un certo rammarico circa la carenza di PS5 in tutto il mondo.

La console che ospita esclusive come Returnal è infatti estremamente difficile da trovare, a causa delle poche scorte disponibili nei negozi.

A inizio anno, il produttore di CPU e GPU AMD aveva dichiarato che i problemi legati alla fornitura di console sarebbero proseguiti per tutto il 2021 e il 2022.

Ciò non toglie che la PlayStation è riuscita in ogni caso a vendere un numero di unità in tutto il globo realmente sorprendente.

Durante l’intervista (via Gaming Bolt), Ryan ha reso noto che nonostante Sony starebbe lavorando attivamente per risolvere i problemi di forniture, non sembra purtroppo ancora visibile la proverbiale luce in fondo al tunnel.

La carenza globale di chip – oltre al problema dei bagarini – hanno reso estremamente difficile ottenere una PS5 sin dal lancio, e la domanda sempre crescente per la console significa che la piaga non finirà presto.

Jim si è quindi scusato con i fan per non essere ancora in grado di soddisfare i bisogni dei giocatori.

Va detto in ogni caso che avere una domanda così alta è in ogni caso “un buon segno”, circa l’interesse dei giocatori verso la nuova piattaforma next-gen di casa Sony.

Resta solo da vedere e quando si potrà dire con certezza di essere usciti da questo periodo particolarmente buio per l’intera industria dei videogiochi.

Ricordiamo che il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha di recente dichiarato che la carenza di chip che ha messo in ginocchio l’industria tecnologica continuerà probabilmente per altri due anni.

Con molta probabilità, quindi, i problemi di approvvigionamento continueranno molti mesi ancora, sino al 2023.

