PS5 capovolta è “ufficiale”: anche i negozi la mostrano al contrario

Sembra che il design di PS5 continui a creare problemi a chi dovrebbe riuscire a pubblicizzare la console next-gen: adesso anche i negozi la esibiscono al contrario.

La periferica su cui è possibile giocare esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart è stata infatti spesso mostrata capovolta anche all’interno di pubblicità ufficiali, causando inevitabile divertimento nella community.

Perfino Sony è arrivata a mostrare PS5 capovolta all’interno di una pubblicità, rimossa poi velocemente dopo essersi evidentemente accorti della svista.

In Italia l’influencer che prima di tutti ha esibito questa nuova posizione «ufficiale» è stato Ciro Immobile, fresco vincitore di EURO 2020.

Questa volta a mostrare la PS5 capovolta non sono stati né influencer né pubblicità ufficiali di PlayStation: ci ha pensato un negozio fisico, che in una postazione di prova ha esibito la console next-gen in questa nuova posizione.

La segnalazione è arrivata sul forum videoludico ResetEra, grazie a una foto condivisa dall’utente Thiago direttamente dal proprio negozio di fiducia:

In riferimento al caso accaduto durante la pubblicità ufficiale, gli utenti hanno reagito con divertimento e scherzato proprio sul fatto che ormai Sony potrebbe anche renderla una vera e propria posizione ufficiale.

Alcuni fan però sono stati molto più critici, evidenziando che il fatto che così tante persone arrivino a commettere lo stesso errore di posizionamento, perfino provenienti da Sony stessa, sia la prova che il design di PS5 non funziona.

Allo stesso tempo, c’è chi sottolinea che, nonostante non sia la posizione corretta, in realtà a livello estetico sia quella maggiormente funzionale: il lettore si trova infatti posizionato in alto, rendendo teoricamente più facile inserire i dischi.

In ogni caso, dopo 8 mesi dall’uscita ufficiale della console è certamente sorprendente come ancora molti addetti ai lavori continuino a commettere lo stesso errore: chissà che Sony non decida presto di ufficializzare questa posizione.

In effetti, potrebbe non essere un’ipotesi così remota: perfino il boss di PlayStation Studios ha tenuto la PS5 capovolta in bella vista.

Questo piccolo inconveniente non ha, naturalmente, frenato in alcuna maniera le vendite della console, che ha recentemente battuto un nuovo record e superato le altre PlayStation.

Nel frattempo, la Digital Edition sta per ricevere un nuovo modello più leggero: chissà che non possa accadere lo stesso per la versione con lettore ottico, magari in grado di aiutare gli utenti a posizionarla correttamente.