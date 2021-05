PS5, i giochi pesano di meno: l’SSD ne tiene più di Xbox Series X

Sapevamo già che, grazie alle capacità dell’SSD, PS5 sarebbe stata in grado di ridurre il peso dei giochi rispetto a PS4, ma ciò che probabilmente gli utenti non sapevano è che la console next-gen di Sony pare sia in grado di memorizzarne più di Xbox Series X, grazie ad una migliore ottimizzazione.

L’utente Reddit pmartinez527 (via ResetEra) ha infatti realizzato una comparazione molto interessante sullo spazio occupato da diversi giochi cross-gen e multipiattaforma, come Assassin’s Creed Valhalla, confrontando le versioni PS5 con quelle Series X, scoprendo che su PlayStation 5 i giochi pesano il 30% in meno.

In risposta all’apparente poco spazio a disposizione denunciato da alcuni utenti, il CEO di Sony Interactive Entertainment aveva risposto che il problema non si sarebbe dovuto avvertire: una deduzione che questi dati avrebbero quindi confermato.

Nel caso i giocatori sentissero comunque il bisogno di ottenere più spazio, basterà eseguire un piccolo e semplice trucco: disattivare i video legati all’acquisizione dei trofei.

L’utente che ha eseguito questa comparazione ha quindi sottolineato come PS5 pare sia in grado di comprimere in maniera migliore i giochi rispetto a Series X.

Se gli stessi titoli che ha preso in esame venissero installati sulla console Microsoft, rimarrebbero solo 193.6GB liberi a disposizione, contro 236.9GB della next-gen di Sony.

Il dato è stato analizzato ulteriormente da un iscritto al forum ResetEra, che ha evidenziato come un SSD da 825GB di PS5 è dunque in grado di memorizzare la stessa quantità di giochi next-gen di una PS4 con 1TB di archiviazione.

La differenza del 30% è davvero notevole e dimostra ancora una volta come Sony abbia puntato fortemente al proprio SSD come una delle caratteristiche di punta della console.

La migliore compressione dei giochi third party permetterebbe dunque a PlayStation 5 di poter archiviare un maggior numero di giochi rispetto alla concorrenza: un risultato impressionante che farà la gioia di quanti amano installare più titoli contemporaneamente.

PS5 sta battendo Xbox Series X e Series S anche nelle vendite, riuscendo addirittura a doppiarle ad inizio 2021.

Tuttavia, sulle performance dei giochi multipiattaforma pare che la console di Microsoft sia ancora superiore: Biomutant non riesce a girare in 4K su PS5 per problemi tecnici.

Non solo, ma Xbox Series X è l’unica console su cui Mass Effect Legendary Edition riesce a raggiungere 120fps: PS5 si deve infatti «accontentare» di 60fps.