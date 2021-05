PS5 è troppo grande? Spunta un nuovo design più piccolo

Chiunque sia riuscito ad entrare in possesso di una PS5 saprà bene come le dimensioni della console next-gen di Sony siano particolarmente grandi, al punto che molti utenti faticano a trovare uno spazio per posizionarla.

Secondo quanto riportato da Game Rant, un fan particolarmente creativo ha dunque deciso di ricostruire interamente la propria PS5, rendendola notevolmente più piccola ed utilizzando un nuovo design, che non si sposa minimamente con l’aspetto estetico dei DualSense né richiama in alcun modo la console.

Si tratta dello stesso youtuber che tempo fa realizzò una PS5 interamente in ottone, che ancora una volta ha dimostrato le sue capacità e la propria creatività nella personalizzazione della console.

Non sarà preziosa quanto la PS5 dorata, per la quale un altro youtuber decise di spendere 10.000 euro, ma si tratta comunque di un pezzo unico incredibile.

Un esperto fai da te ha ricostruito PS5, rendendola più piccola.

Il talentuoso DIY Perks ha caricato un video sul proprio canale in cui mostra esattamente come smontare la propria PS5 Digital e ricostruirla in un sistema molto più piccolo, per chiunque fosse interessato a fare altrettanto o volesse semplicemente vedere il processo.

Il risultato è che il nuovo prodotto non sembra neanche richiamare una console, ma possiede un aspetto decisamente più retrò che ricorda le periferiche disponibili negli anni ’80, ben lontani dall’idea futuristica del design di PS5.

Se siete curiosi di scoprire come ha fatto, e replicare anche voi il lavoro, potete osservare la procedura completa nel video qui sotto:

Considerando che il design di PS5 è costantemente una grande fonte di dibattito tra i fan di tutto il mondo, si tratta sicuramente di un esperimento affascinante, che lascia anche immaginare che aspetto avrebbe avuto la console di Sony se fosse uscita molti anni fa.

In effetti, Sony stava già discutendo da tempo su una possibile modifica del design, anche se non dovrebbe essere così drastico come il lavoro svolto dallo youtuber.

Un report ha infatti suggerito che nel 2022 arriverà un nuovo modello che rimpiazzerà la cpu attualmente utilizzata, con la speranza che la produzione possa conseguentemente venire accelerata.

L’idea era già stata lanciata anche dal CFO di Sony, anche se in quel caso si trattava puramente di considerazioni personali e non c’era nulla di ufficiale.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire quali sono gli ultimi giochi in arrivo su PlayStation, vi ricordiamo tutte le uscite della settimana.