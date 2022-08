PS5, i giocatori non sono così affezionati alla console come Sony sperava

Questa generazione di console è partita in un modo inaspettato, visto che PS5 (e le altre console) sono state colpite dalla famigerata crisi delle scorte.

L’ultima generazione di PlayStation è stata sempre introvabile, o quasi, anche su negozi e piattaforme ben fornite come Amazon.

A più riprese Sony ha annunciato soluzioni, o tentativi almeno, per rendere PS5 più reperibile e porre fine all’ormai tedioso problema di approvvigionamenti.

Al momento non sembra che le cose possano migliorare a breve, nonostante Sony voglia in tutti i modi trovare un modo per spedire più PS5 possibili, soprattutto durante le vacanze di Natale.

Di recente, Sony sta condividendo i dati annuali riguardo l’andamento dell’azienda e, tra le tante analisi, è venuto fuori che i giocatori usano le console PlayStation meno del previsto.

Sia PS5 che PS4 vengono utilizzate meno di quanto Sony prevedesse, stando alle informazioni riportate da PlayStation Lifestyle.

I giocatori sono poco affezionati alle console, in particolare a PS5, probabilmente per via della mancanza di scorte che ha influito molto sull’hype generale.

La società sperava che il PS Plus rinnovato potesse aumentare la quantità di tempo speso sulle console, ma l’investimento non sembra ancora dare i frutti sperati.

Il nuovo PS Plus ha finito per aumentare il numero di abbonati di un milione nell’ultimo trimestre, ma il tempo di gioco è diminuito del 15% anno su anno.

Sony ritiene anche che gli scorsi anni abbiano visto un numero insolitamente alto di giocatori a causa dei lockdown mondiali dovuti al Covid-19.

I profitti, contestualmente, sono calati anche del 37% nell’ultimo anno, nonostante PS5 abbia raggiunto le 22 milioni di unità vendute di recente.

Tra le proposte future, magari per invogliare proprio l’acquisto, PlayStation sta puntando molto anche sulla nuova generazione di realtà virtuale di cui ha mostrato qualcosa di nuovo di recente.

Sembra proprio chie PlayStation VR 2 sarà un salto netto rispetto al passato, e se arriveranno davvero i migliori giochi presenti su questa piattaforma sarà davvero un’ottimo hardware.