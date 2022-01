Su PlayStation VR 2 potrebbe arrivare uno dei giochi VR più belli di sempre

Come sappiamo qualche giorno fa Sony ha confermato l’esistenza di PlayStation VR2, visore per la realtà virtuale next-gen che sarà disponibile per PS5.

Insieme all’annuncio del nuovo PlayStation VR2, Sony ha anche comunicato l’arrivo della prima esclusiva dedicata al nuovo visore, che sarà appartenente ad un franchise che per l’azienda è diventato di grande importanza negli ultimi anni. Stiamo parlando della saga di Horizon, che ritornerà con un nuovo capitolo per la realtà virtuale dal nome Horizon Call of the Mountain.

Secondo Sony il gioco è stato sviluppato appositamente per PS VR2, ma ovviamente non si sa ancora nulla sulla sua data d’uscita.

A questo punto è lecito domandarsi quali altri giochi sbarcheranno sul nuovo VR per PS5 e se sarà retrocompatibile o meno, ma sicuramente ci potremmo aspettare altri grandi titoli, tra cui uno in particolare di cui un insider pare abbia delle notizie interessanti.

PS VR2

Secondo un rumor, infatti, (via Dualshockers) uno dei più grandi giochi per VR (o il più grande, probabilmente) potrà arrivare sul nuovo visore Sony, ovvero Half Life: Alyx.

L’utente Twitter e YouTube BenjiSales ha recentemente condiviso un post in cui si chiedeva se Half Life Alyx sarebbe mai potuto approdare su PS VR2, affermando che questa possibilità sia in realtà un must da prendere in considerazione dato l’impatto del gioco per quanto riguarda la tecnologia della realtà virtuale.

Il post è stato subito ripreso dall’insider Shpeshal_Nick, il quale afferma di essere a conoscenza di un effettivo accordo tra Valve e Sony per portare Alyx su PlayStation VR2.

From what I’ve been told, they have. Not sure when it’s happening though. I thought this was one of those open secrets? https://t.co/RPrdPArDLc — Nick (@Shpeshal_Nick) January 6, 2022

Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con le dovute precauzioni, è pur sempre un rumor e al momento né Sony né Valve si sono sbilanciate ufficialmente in merito. C’è da dire tuttavia che l’ipotesi che un gioco come Half Life Alyx possa arrivare sul mercato PlayStation, e che possa quindi raggiungere molte più persone, stuzzica molto.

Insomma non ci resta che attendere e sperare che questo rumor si possa realmente concretizzare.

Vi ricordiamo infine che potete leggere la nostra dettagliata recensione di Half Life Alyx direttamente qui, tra le pagine di SpazioGames.