PS5 non sarà più introvabile? Sony sarebbe pronta a lanciare nuove scorte

Potrebbe essere quasi giunta alla fine l’attesa per le nuove scorte di PS5: dopo ormai quasi due anni dal lancio, la console next-gen di Sony continua infatti a essere introvabile per molti utenti.

Forse sarà però possibile riuscire a tirare presto un sospiro di sollievo: si stanno infatti facendo sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno delle scorte di PlayStation 5 (potete acquistare un controller DualSense al miglior prezzo su Amazon).

Nelle scorse settimane erano infatti arrivate importanti conferme su un potenziamento delle scorte di PS5 nella seconda metà del 2022: un’indiscrezione oggi confermata da ulteriori novità significative.

L’insider Millie A ha infatti evidenziato che Foxconn, la più grande azienda di componenti elettronici, prevede una maggiore produzione di console per i mesi di ottobre, novembre e dicembre: si tratterebbe dunque di una grande conferma sul ritorno delle piattaforme next-gen durante gli ultimi mesi del 2022 (via Game Rant).

Secondo Millie A, Sony avrebbe dunque iniziato a parlare con i propri partner e avrebbe già iniziato a programmare nuove scorte in arrivo: quando questo tipo di conversazioni ha luogo significa, di solito, che ci sarebbe nuovo hardware pronto per la vendita.

Sembrerebbe inoltre che la casa di PS5 abbia già contattato diversi sviluppatori di terze parti per avere a disposizione nuovi asset, un’operazione che solitamente corrisponderebbe con il lancio di un nuovo evento: forse si tratterebbe di un nuovo State of Play.

Foxconn PS5 manufacturing allocation for Oct, Nov, Dec is substantial.

Select 3rd party devs have been asked about assets.

(usually happens in preparation for a State of Play or showcase)

When Sony wants to talk, it’s usually when they have hardware available to sell. pic.twitter.com/sXc8yhOth4

— Millie A (@millieamand) July 11, 2022