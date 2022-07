PS5, Sony spera che riuscirete a comprarne una per Natale

Sappiamo bene che PS5 è difficilmente acquistabile, praticamente da quando è stata lanciata, e la situazione non è migliorata molto da allora.

L’ultima generazione di PlayStation è stata sempre introvabile, o quasi, anche su negozi e piattaforme ben fornite come Amazon.

A più riprese Sony ha annunciato soluzioni, o tentativi almeno, per rendere PS5 più reperibile e porre fine all’ormai tedioso problema di approvvigionamenti.

Ma, come detto, non c’è stata ancora una soluzione netta. Sarà forse per questo che, come annunciato di recente, i profitti del settore PlayStation sono calati del 37%.

E sembra proprio che il colosso nipponico abbia un altro asso nella manica, o almeno un annuncio, come riporta IGN US.

Sony ha infatti affermato l’intezione di aumentare massicciamente la produzione di PlayStation 5, con l’obiettivo di arrivare alle vacanze di Natale con un offerta molto più ampia.

L’azienda ha spiegato che sia le vendite di software che il coinvolgimento all’interno dei giochi sono diminuiti di anno in anno. Un calo relativo, forse, alla fine dei lockdown progressivi nel mondo per via della pandemia di Covid-19.

Sony intende aumentare il coinvolgimento degli utenti nella seconda metà dell’anno fiscale, in vista dell’uscita di titoli molto importanti, andando principalmente ad aumentare le forniture di PS5.

Non è ben chiaro come questo obiettivo verrà effettivamente raggiunto, e perciò non ci resta che attendere novità future.

Sony prevede ancora di soddisfare la sua previsione di 18 milioni di unità vendute durante questo anno finanziario, e segnali positivi arrivano dalla la revoca dei blocchi a Shanghai, un importante centro di produzione di componenti hardware.

Non è chiaro se, per questi motivi, PlayStation 5 possa anche aumentare di prezzo in futuro. Per ora c’è un “no comment”, in attesa di aggiornamenti.

Per chi ne possiede già una, invece, PS5 ha di recente avuto un aggiornamento molto importante con delle feature attese, ma non disponibili per tutti.