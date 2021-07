PS5 ha problemi di scorte? C’è chi è messo molto peggio

Da quando PS5 e Xbox Series X|S sono apparse sul mercato, a novembre dello scorso anno, i problemi legati alla mancanza di scorte hanno funestato e non poco le richieste da parte dei giocatori.

Più in particolare, la console che ha da poco ospitato l’esclusiva Ratchet & Clank Rift Apart è infatti ancora troppo difficile da reperire, a causa delle poche unità disponibili in tutto il mondo.

Già a gennaio di quest’anno il produttore di CPU e GPU AMD ha lasciato intendere che i problemi legati alla fornitura di console continueranno purtroppo per tutta la prima metà del 2021.

La situazione, purtroppo, proseguirà a quanto pare anche per tutta la seconda metà dell’anno, protraendosi anche nel 2022.

Come riportato anche da GamesRadar, sembra però che ora come ora sia estremamente più difficile mettere mano Xbox Series X

Sembrerebbe che Microsoft non sia in grado di dare ulteriori unità ai rivenditori dalle sue basi di produzione.

La problematica sembrerebbe legata come sempre ai semiconduttori, una delle cause principali dietro la mancanza di console nell’ultimo anno.

Se nei primi mesi dell’anno le console Sony e Microsoft hanno raggiunto gli scaffali mantenendo di base lo stesso ritmo, ultimamente è PS5 a farla da padrone, “apparendo” molto più di frequente in un’ampia gamma di rivenditori.

Parlando di freddi numeri, in base alle ricerche di Google, “Rifornimento PS5” è stato cercato da 1,5 milioni di volte negli Stati Uniti in un solo mese, rispetto alle 300mila ricerche di “Riassortimento Xbox Series X”.

Ciò nonostante, Microsoft ha segnato un nuovo dato positivo per quanto riguarda le vendite di Xbox Series X|S negli Stati Uniti, mercato di punta dell’industria.

Ma non solo: anche per via dell’assenza di Sony, Xbox è risultata essere la partecipante all’E3 2021 più discussa sui social network e non solo.

Senza dimenticare neppure che PlayStation è incredibilmente fiduciosa nel potenziale di vendita di PS5, nonostante non sia ancora in grado di soddisfare domanda e offerta.