PS5 e Xbox, problemi di scorte ‘fino alla seconda metà del 2021’

AMD, produttore di CPU e GPU per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha lasciato intendere che i recenti problemi legati alla fornitura di console continueranno purtroppo per tutta la prima metà del 2021.

Durante una chiacchierata relativa agli utili del quarto trimestre di AMD (via VGC), il CEO della compagnia Lisa Su ha infatti affermato di aspettarsi “una situazione tesa” durante i primi sei mesi dell’anno, prima che le cose riprendano quota nella seconda metà.

Ecco le parole di Su:

È giusto ammettere che la domanda totale ha superato i nostri piani iniziali. […] Stiamo ricevendo un grande supporto dai nostri partner produttivi. Il settore ha bisogno di aumentare i livelli di capacità complessivi e quindi prevediamo che ci sarà una certa rigidità nella prima metà dell’anno, sebbene una capacità aggiuntiva subentrerà nella seconda metà.

Sony e Microsoft non sono state in grado di soddisfare la domanda di PS5 e Xbox Series X|S sin dal loro lancio (avvenuto a novembre 2020) e quanto pare la situazione non è destinata purtroppo a migliorare in tempo brevi (complice anche l’emergenza sanitaria mondiale che non accenna a rallentare).

Parlando nel corso di un recente podcast Xbox, il boss Phil Spencer aveva anche rivelato di aver contattato il produttore di chip AMD per chiedergli se potesse aumentare la produzione per cercare di soddisfare la domanda, quindi è qualcosa su cui i grandi produttori stanno lavorando costantemente.

Ricordiamo che i rifornimenti con il contagocce stando dando modo ai bagarini di dare il loro meglio (o peggio, in base ai punti di vista), sebbene lo scalper Express Notify abbia da poco rivelato i segreti di un server Discord a pagamento che condivide veri e propri link top-secret per poter mettere le mani sulle console con un giorno di anticipo rispetto alla messa in vendita regolare.

Le nuove scorte arrivate la scorsa settimana nei negozi inglesi hanno permesso a titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Demon’s Souls di vedere aumentate le vendite in maniera sorprendente, facendo registrare una crescita totale del 324%.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre. Volete scoprire tutto sulla nuova console Sony, in attesa che le nuova scorte arrivino anche Italia? In tal caso potete recuperare l’articolo che trovate a questo link!