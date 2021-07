PS5, il numero di unità vendute dal lancio è da capogiro

PS5, uscita lo scorso mese di novembre in due versioni (quella con lettore ottico e quella only digital), è sicuramente l’oggetto del desiderio di tantissimi giocatori.

La console che ha appena ospitato l’esclusiva Ratchet & Clank Rift Apart è infatti ancora troppo difficile da reperire, a causa delle poche scorte disponibili in tutto il mondo.

Specie dopo la notizia dell’acquisizione di Housemarque, i giocatori più sfortunati che ancora non sono riusciti a mettere mano a una console non sanno davvero come fare per ovviare al problema.

Se a gennaio di quest’anno AMD, produttore di CPU e GPU per PS5 e Xbox Series X|S, ha reso noto che i problemi legati alla fornitura di console continueranno ancora per un bel po’, i numeri legati alle vendite sembrano comunque non deludere.

PlayStation 5 avrebbe infatti venduto 9 milioni di unità dal lancio, stando ai dati riportati da VGChartz (via TheGamer).

Così facendo, la piattaforma Sony si sta avvicinando al traguardo ottenuto da SEGA Dreamcast, la sfortunata piattaforma a 128-bit “morta” prematuramente.

Nonostante quindi la maggior parte dei giocatori in tutto il mondo sia ancora alla disperata ricerca di una PS5, questa continua comunque a vendere decisamente bene.

La piattaforma Sony sta scalando rapidamente la classifica delle console più vendute di tutti i tempi, nonostante sia sul mercato da meno di un anno.

Per quanto riguarda il lungo termine, Sony sembra incredibilmente fiduciosa nel potenziale di vendita di PS5, nonostante non sia ancora in grado di soddisfare la domanda e l’offerta.

Nel suo terzo anno finanziario, che si concluderà a marzo 2023, la compagnia prevede infatti che la console possa vendere ben 22,6 milioni di unità.

Si tratterebbe quindi di battere il record detenuto dalla maggioranza di console PlayStation vendute in un singolo anno finanziario, al momento in mano a PSOne.

La PS5 ha in ogni caso già tagliato un traguardo niente male, vendendo 7,8 milioni di unità prima della fine del suo primo anno finanziario, superando PS4.

Dal momento che PlayStation 4 ora conta 115 milioni di console vendute, Sony spera che PS5 possa aver superato quella cifra entro la fine del suo ciclo vitale (nonostante i numeri di PS2 siano invece assolutamente impossibili da superare).

