Xbox vince l’E3 2021 sui social, ma con un gioco che vi sorprenderà

L’E3 2021 si è ufficialmente concluso la scorsa settimana, durante la quale abbiamo avuto modo di vedere diversi annunci importanti, soprattutto da parte di Xbox e Nintendo.

In particolare quest’anno, la battaglia tra i vari competitor dell’industria videoludica si è svolta anche grazie sui social media, che ci hanno svelato anche come il gioco più chiacchierato è stato uno presente su Xbox Game Pass, ma che probabilmente non è quello che state immaginando.

Come riportato da Wccftech, la conferenza E3 2021 che ha ricevuto più menzioni è stata infatti quella di Xbox e Bethesda, che ha attirato l’interesse di 1,1 milioni di post.

Al secondo posto troviamo Nintendo con 739 mila menzioni, per poi trovare molto più distaccate Ubisoft, Devolver e Square Enix.

Nonostante le esclusive in arrivo, Among Us è stato il gioco più chiacchierato dell'E3 2021.

Ma è il titolo più chiacchierato a sorprendere particolarmente appassionati ed addetti ai lavori: si tratta infatti di Among Us, per il quale sono state rivelate le lobby a 15 giocatori ed altre novità in arrivo durante la conferenza di Microsoft.

Il titolo disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass ha battuto Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, classificatosi ad un altrettanto sorprendente secondo posto e che ha attirato l’attenzione anche per via della demo PS5 e di un popolare meme diffusosi in poco tempo.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo invece Battlefield 2042, mentre le esclusive più attese di Xbox, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, occupano rispettivamente il quarto ed il quinto posto di questa graduatoria.

Di seguito elencheremo la top 10 dei videogiochi mostrati all’E3 2021 più chiacchierati sui social network:

Among Us: 253,5K

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: 216,4K

Battlefield 2042: 172,4K

Forza Horizon 5: 154,5K

Halo Infinite: 146,4K

Rainbow Six: Extraction: 116,5K

Elden Ring: 115,5K

Starfield: 109,4K

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 97K

Metroid Dread: 68,2K

Fatta eccezione per la conferenza di Xbox e Bethesda, che si è dunque confermata quella che ha manifestato più interesse, sono i giochi del momento a sorprendere particolarmente, essendo molto diversi da quelli che sono stati premiati agli E3 Awards.