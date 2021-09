PS5 ha il primo gioco nativo in 8K a 60fps (per davvero)

The Touryst è l’ultimo titolo sviluppato da Shin’en Multimedia ed è disponibile da ormai diversi mesi su console e PC, e ora anche su PS5.

Il titolo, giocabile chiaramente via DualSense, è ovviamente di un gioco “minore”, sebbene sorprende di come sia da poco emerso qualcosa di molto interessante lato tecnico.

Del resto, di recente PlayStation 5 si è aggiornata con una patch davvero molto importante, che permetterà anche di installare SSD esterni.

Proprio a tal proposito sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come installare un SSD aggiuntivo su PS5 e quali sono supportati.

Ora, i ragazzi di Digital Foundry (via ResetEra) hanno pubblicato una esaustiva video analisi del gioco, nella quale hanno messo sotto la lente di ingrandimento il gioco in questione in versione PlayStation 5.

Con un rendering interno a 7680×4320 e 60 fotogrammi al secondo, The Touryst di Shin’en Multimedia è ufficialmente il primo gioco 8K della nuova generazione di console Sony.

Nel video che trovate poco sotto, John Linneman e Rich Leadbetter hanno discusso di come l’8K spinga al massimo uno schermo per il 4K.

Ma non solo: i due di Digital Foundry hanno inoltre rimarcato e di come The Touryst potrebbe effettivamente offrire una risoluzione davvero così alta, se solo Sony decidesse di aggiornare PS5 per permettere così il supporto agli 8K.

Questa in ogni caso è la descrizione ufficiale del gioco:

Sei appena arrivato nelle Isole Monument. Vuoi fare una nuotata? O preferisci immergerti nelle profondità marine? Ti va di fare un salto in sala giochi, fare un giro per i negozi, scatenarti nella festa in spiaggia? Vuoi cimentarti col surf? Oppure preferisci parlare con quello strambo turista attempato e ascoltare cosa ha da dire su quegli antichi e misteriosi monumenti?

Ricordiamo che tempo fa è emerso anche che il gioco realizzato da Shin’en Multimedia gira invece alla risoluzione 6K su Xbox Series X, sensibilmente inferiore quindi rispetto a quella PS5.

Ma non solo: avete letto anche che in queste ore PlayStation Store ha appena dato il via agli sconti dedicati ai giochi a meno di 15 euro?

Infine, nella giornata di ieri Sony ha ufficializzato quali saranno i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre.