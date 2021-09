PlayStation Store, offerte su giochi a meno di 15 euro: ci sono esclusive

PlayStation Store ha appena dato il via agli sconti dedicati ai giochi a meno di 15 euro: si tratta di un’occasione imperdibile per poter recuperare i migliori videogiochi a prezzi davvero irrisori.

In alcuni casi, se sarete in possesso di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus avrete la possibilità di accedere ad un ulteriore sconto sui titoli in offerta, che includono importanti esclusive e saghe amate dai fan.

A proposito del servizio in abbonamento, nella giornata di ieri Sony ha ufficializzato quali saranno i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre.

Per alcuni giocatori non saranno però le uniche sorprese: ci saranno infatti utenti in grado di scaricare un gioco gratis aggiuntivo.

Un esempio delle offerte attualmente disponibili su PlayStation Store è God of War, la bellissima avventura di Kratos e Atreus realizzata da Santa Monica, disponibile in esclusiva su PlayStation e che potrà essere vostra a soli 9,99€, o addirittura 7,99€ grazie a un abbonamento PlayStation Plus.

Un’altra grande esclusiva che vale la pena di evidenziare tra le tante offerte è sicuramente Persona 5, uno dei JRPG più amati della scorsa generazione: oggi potrà essere vostro a soli 14,99€ grazie al 75% di sconto.

Potrete inoltre trovare a cifre irrisorie alcuni dei capitoli più amati di importanti saghe videoludiche, come Resident Evil 4, Burnout Paradise Remastered, Yakuza Zero e BioShock Infinite The Complete Edition.

Le offerte attualmente disponibili su PlayStation Store sono davvero troppe per poterle elencare tutte: di seguito troverete dunque una nostra selezione degli sconti più interessanti.

God of War

Persona 5

Resident Evil 4

Burnout Paradise Remastered

Yakuza Zero

BioShock Infinite: The Complete Edition

Life is Strange 2 – Stagione completa

LittleBigPlanet 3

Star Wars Battlefront II

Battlefield 4

inFamous Second Son

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition

Heavy Rain

Darksiders III Digital Deluxe Edition

Per consultare invece voi stessi tutti i giochi in sconto a meno di 15 euro su PlayStation Store, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link: vi ricordiamo che le promozioni rimarranno valide fino al 14 ottobre.

Vogliamo inoltre ricordare che su PlayStation Store sono arrivate anche le offerte Blockbuster, con grandi sconti sulle serie videoludiche più importanti.

Sony ha inoltre reso disponibile la nuova offerta della settimana su PS Store, questa volta dedicata ad uno dei giochi di ruolo più amati di sempre.

Come se non tutto ciò non bastasse, i giocatori hanno ancora una settimana di tempo per approfittare degli sconti sulle più grandi produzioni giapponesi.