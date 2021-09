PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di ottobre

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di ottobre, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi di settembre saranno disponibili ancora per qualche tempo e comprendono, tra gli altri, un grande classico e un ottimo party game.

Per quelli di ottobre era circolato un nome piuttosto apprezzato, un nome svelato addirittura per colpa di un bug.

Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, and Mortal Kombat X are your PlayStation Plus games for October: https://t.co/xFnIWCsOG2 pic.twitter.com/BV9LcJhM70 — PlayStation (@PlayStation) September 29, 2021

I nuovi ingressi di PlayStation Plus nel mese di ottobre saranno:

Hell Let Loose

Mortal Kombat X

PGA Tour 2K21

