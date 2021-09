Amazon Prime Gaming regala i 7 giochi gratis di settembre

Come ogni mese, Amazon ha deciso di offrire ai suoi abbonati non uno, bensì 7 nuovi giochi gratis come parte dell’iniziativa Prime Gaming, inclusa nell’abbonamento.

Amazon Prime offre un’ampia occhiata all’intrattenimento a 360 gradi, inclusi ovviamente numerosi videogiochi ben noti al pubblico.

Già i titoli che sono stati resi disponibili i giochi di luglio non erano niente male, tra cui Batman The Enemy Within, di Telltale Games.

Senza contare che anche agosto si è rivelato essere un mese niente male, visto che il servizio in abbonamento ha proposto ben 8 giochi davvero di spessore.

Tra le novità Prime Gaming del mese appena iniziato troviamo Knockout City, un videogioco d’azione sviluppato da Velan Studios e pubblicato da Electronic Arts.

Segue Sam & Max Hit the Road, una classica avventura grafica sviluppata e prodotta da LucasArts, inizialmente pubblicata nel lontano 1993 per PC.

Gli appassionati del genere saranno felici di trovare anche Secret Files 2 Puritas Cordis, altro punta e clicca realizzato da Jörg Beilschmidt pubblicato nel 2009, sequel diretto di Secret Files Il mistero di Tunguska.

Poco sotto, la lista completa dei 7 giochi gratis su Amazon Prime Gaming:

Knockout City

Sam & Max Hit the Road

Candleman The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

