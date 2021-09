PlayStation Plus, annunciati i giochi di settembre

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di settembre, ormai sopraggiunto e prossimo a pensionare l’estate 2021.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi di agosto saranno disponibili ancora per qualche tempo e comprendono, tra gli altri, un nuovo e ambizioso battle royale.

Per quelli di settembre era circolato un nome piuttosto apprezzato, ma questa new entry è stata smentita categoricamente.

Take aim or chop your way to the top with September’s PlayStation Plus lineup, arriving next week. See the full list: https://t.co/VJALVrDfhN pic.twitter.com/qQmUXYOTV4 — PlayStation (@PlayStation) September 1, 2021

I nuovi ingressi di PlayStation Plus nel mese di settembre saranno:

Overcooked All You Can Eat

Hitman 2

Predator Hunting Grounds

Overcook All You Can Eat è una collection rimasterizzata con grafica in 4K a 60fps dei due capitoli originali della serie competitiva locale.

Hitman 2 è il secondo episodio della serie stealth di IO Interactive, e può trasformarsi facilmente in un gioco PS5 dal momento che è accessibile tramite Hitman 3 per quella console (basta lo starter pack gratuito).

Predator Hunting Grounds, infine, è un multiplayer competitivo da Illfonic, lo sviluppatore di Friday The 13th, nonché un’esclusiva console PlayStation.

Come di consueto, si tratta di tre titoli introdotti per la prima volta sul servizio in abbonamento di Sony per le sue console.

Due sono per PlayStation 4, utilizzabili anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, mentre uno è nativo PS5.

È bene notare come Overcooked All You Can Eat sia disponibile anche su PS4 ma l’abbonamento a PlayStation Plus coprirà, sfortunatamente, solo la versione next-gen.

Per la disponibilità di questo tris bisognerà attendere fino al prossimo martedì 7 settembre, e resteranno riscattabili fino a lunedì 4 ottobre.

Ciò vuol dire che i tre di settembre saranno a disposizione degli abbonati fino a lunedì 6 settembre incluso.

Quello che sta per chiudersi è stato del resto un mese particolare sotto il profilo tecnico del servizio, con un bug che ha spesso minato la possibilità degli abbonati di riscattare i titoli disponibili.

Abbiamo anche ricevuto notizia di un, pur lieve, calo negli abbonati nell’ultrimo trimestre fiscale di Sony.

Potrebbe essere anche per questa ragione che il platform owner giapponese starebbe pensando ad una versione Premium e più allettante del servizio.