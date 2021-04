PS5 ha ereditato il bug dell’orologio da PlayStation 4

PS5 ha appena ricevuto il primo grande aggiornamento che include molte novità per i fortunati possessori dell’ultima nata in casa Sony.

Tra le feature introdotte è presente anche un update per il DualSense in grado di rendere la vibrazione del nuovo controller più fedele nei giochi della scorsa generazione avviati in modalità retrocompatibilità.

Ma non sono mancati i problemi: una delle novità più rilevanti incluse nell’aggiornamento di sistema è la possibilità di archiviare i giochi PS5 su hard disk USB esterno, feature che ha fatto riscontrare qualche difficoltà durante l’operazione.

L’espansione della memoria di archiviazione di PS5 è uno dei maggiori grattacapi soprattutto per quei videogiocatori che hanno l’abitudine di fare un ampio uso delle copie digitali.

Sony prevede di dare la disponibilità per l’espansione tramite SSD M.2. entro l’estate, ma sembra che adesso sia ancora troppo presto per sfruttare questa opzione.

Nella giornata di oggi, si è tornati a parlare di PS5 in un post su Resetera. Un utente si è chiesto cosa succederebbe nel caso in cui l’orologio interno si scaricasse e non fosse possibile disporre di una connessione internet.

Secondo una prova effettuata da Lant_War, i giochi PS4 continuerebbero a funzionare senza la batteria dell’orologio e in assenza di una connessione internet. Si tratta di un fenomeno curioso considerando che sulla console originale questo non avviene.

Per quanto riguarda il comportamento dei giochi PlayStation 5 in formato fisico, sembra che alcuni funzionino e siano giocabili, mentre altri siano impossibili da installare rendendo inutile il possesso di una copia originale.

Passando al formato digitale, sembra che non sia possibile in alcun modo avviare i titoli scaricati da PlayStation Store.

Si tratta di un problema in grado di dare parecchie preoccupazioni a tutti gli utenti in possesso di una PS5 Digital Edition, che si troverebbero impossibilitati ad avviare qualsiasi gioco.

L’utente ha inoltre evidenziato che, una volta reinserita la batteria dell’orologio e reimpostata la connessione internet, il problema si è risolto.

Si tratta comunque di una rischiosa sulla quale Sony potrebbe doversi esprimere a breve per tranquillizzare la sua utenza.

PS5 continua ad andare alla grande nonostante questi inciampi riscontrati dalla community. La console ha infatti registrato un record importante proprio negli ultimi giorni stando all’analisi di NPD Group.

Se siete tra i fortunati possessori, ma anche se siete rimasti all’ormai ex ammiraglia della casa giapponese, vi ricordiamo che sono attualmente in corso i saldi primaverili con offerte su più di 250 giochi scontati per PS4 e PlayStation 5.