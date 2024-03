Migliori hard disk esterni per PS5 - Marzo 2024

Dopo un discreto numero di mesi di attesa rispetto al lancio della console, con un aggiornamento, Sony introdusse nel 2021 la possibilità di archiviare i giochi PS5 sulla sua PlayStation 5 servendosi anche di hard disk esterni – una funzionalità che, in precedenza, era limitata solo ai giochi di PS4 in retrocompatibilità.

Questo significa che, in caso aveste bisogno di liberare un po' di spazio sul vostro SSD, potreste decidere di spostare i vostri giochi sull'hard disk collegato tramite USB, salvo poi trasferirli di nuovo su SSD per avviarli.

Come orientarsi, allora, tra i tanti hard disk esterni per console presenti sul mercato? Abbiamo selezionato per voi quelli più affidabili e dalle performance migliori, ideali per gestire con dinamismo e rapidità i vostri giochi PS5 e per non trovarvi mai con l'acqua alla gola per quanto riguarda lo spazio libero della vostra console.

Abbiamo operato le nostre selezioni, recentemente aggiornate, tenendo conto di quali sono le proposte migliori in termini di qualità/prezzo e di affidabilità nel lungo corso. Dal momento che affidate a questi hard disk esterni i vostri giochi, è importante che si facciano trovare sempre pronti quando li chiamate in causa.

Ecco, allora, i migliori hard disk esterni per PS5 che potete trovare sul mercato.

Come scegliere un hard disk esterno per PS5

Ci sono diversi fattori di cui tenere conto quando si decide di affidarsi a un hard disk esterno per la vostra PS5. Sul mercato, infatti, si trovano hard disk esterno con specificità differenti, alcune delle quali può essere importante valutare per la propria console, mentre altre sono trascurabili e rischiano magari di farvi spendere dei soldi per delle caratteristiche che poi non sfruttereste pienamente.

Per aiutarvi a orientarvi e capire quale sia l'hard disk esterno che faccia al caso della vostra PS5, vi guidiamo di seguito con alcune indicazioni utili, volte a portarvi a scegliere non il migliore in assoluto, ma il migliore per voi e le vostre necessità.

Ma perché usare un hard disk esterno su PS5?

Partiamo dalla domanda base: perché potrebbe servirvi un hard disk esterno su PS5? In realtà, la sua funzione è doppia: può fungere da spazio di archiviazione per i giochi PS4 e PS5, ma anche da piattaforma di lancio per i giochi PS4.

Questo significa che non c'è modo di lanciare i giochi nativamente sviluppati per PS5 direttamente da un hard disk esterno collegato alla porta USB 3.0 della console: in quel caso, avete sempre bisogno di spostarli prima sull'SSD interno della vostra PlayStation 5. Questo, però, non vi viete di tenerli archiviati nell'hard disk esterno, pronti a essere spostati all'occorrenza, senza invece la necessità di scaricarli ogni volta – soprattutto se non avete una connessione particolarmente veloce.

Di contro, i giochi di PlayStation 4, che sono giocabili in retrocompatibilità su PS5, possono essere non solo archiviati, ma anche lanciati direttamente dal vostro hard disk esterno. Si tratta di una soluzione molto comoda per tenere quindi sempre installati e pronti, senza il bisogno di ulteriori trasferimenti da un supporto all'altro, titoli della vecchia generazione che magari giocate ancora, o che vi sono rimasti nel backlog e intendete recuperare.

In sintesi, quindi, un hard disk esterno su PS5 consente di:

Archiviare i giochi PS4 e PS5;

i giochi PS4 e PS5; Eseguire e i giocare i giochi PS4 senza il bisogno di spostarli nell'SSD interno di PS5;

i giochi PS4 senza il bisogno di spostarli nell'SSD interno di PS5; Spostare i giochi PS5 archiviati sull'SSD interno della console per poterli giocare.

Potete approfondire ulteriormente la questione, in caso abbiate ancora dei dubbi, consultando la nostra guida su come usare un hard disk esterno su PS5. Una volta tolte tutte le perplessità, ecco le caratteristiche tecniche dell'hard disk esterno ideale di cui dovete tenere conto.

Quanto capacità mi serve?

Il primo elemento da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio la capacità. Sappiamo che i videogiochi hanno un peso sempre più consistente ed è primariamente questo il motivo per cui potreste avere bisogno di un hard disk esterno per la vostra PS5 – che è meno capiente di PS4 Pro, come sappiamo. Ecco, allora, che decidere quale capacità sia quella ideale per il vostro HDD esterno passa soprattutto dal vostro approccio.

Se, ad esempio, scaricate tanti giochi ma non troppi, già con 1 TB o 2 TB aggiuntivi potete dormire sonni a dir poco tranquilli. In caso contrario, rischiereste di spendere molti soldi in più per hard disk più grandi che non sfruttereste pienamente.

Di contro, se invece scaricate tanti giochi – anche solo per provare i free-to-play, magari, o perché siete pronti al lancio del nuovo PlayStation Plus – e li tenete sempre a disposizione per comodità, vale la pena comprare un hard disk esterno davvero capiente. In questo caso, vi raccomandiamo di orientarvi dai 4 TB in su, perché il momento in cui dovrete cancellare qualcosa perché avete esaurito lo spazio è di solito molto, molto fastidioso.

Vale anche la pena ricordare che PS5 ha un limite alla capacità dell'hard disk esterno, che è però molto generoso: potete infatti usare HDD esterni fino a 8 TB, ma non di più. Non compratene uno che superi questa misura, perché rimarreste inevitabilmente delusi.

A quanto deve arrivare la velocità di lettura e scrittura?

Quando selezionate il vostro hard disk esterno per console dei sogni, tenete sempre conto della velocità di lettura e/o scrittura. Se avete trovato un hard disk con una buona capacità ma che ha un costo stranamente basso, probabilmente è perché mostra il fianco per quanto concerne la velocità di lettura. E un hard disk con una bassa velocità di lettura non è certo l'ideale per un'esperienza di gaming.

La velocità si misura in Megabyte al secondo e potete verificarla sempre nella scheda tecnica dell'hard disk che state adocchiando. Non c'è bisogno di essere troppo tecnici nella vostra ricerca, ma sappiate che un ottimo modo per stare sereni se non avete idea di quale sarebbe la velocità ideale per voi è attenervi agli hard disk che vengono indicati come "da gaming" dai produttori.

Ricordate che è anche possibile usare un SSD esterno per PS5 – e in quel caso la velocità di lettura e scrittura sarebbe estremamente più veloce, ma non consentirebbe comunque di eseguire nativamente i giochi PS5 (che devono essere installati nell'SSD interno o in quell aggiuntivo ma sempre interno, non via USB).

Ergonomia

Che ci crediate o no, anche il fattore ergonomia e portabilità è assolutamente da tenere in conto, quando scegliete il vostro hard disk esterno da affiancare a PlayStation 5. Il primo motivo è che il dispositivo diventerà una vera e propria appendice della console: se doveste acquistarne uno troppo grande per la vostra postazione, difficilmente sarete soddisfatti della disposizione finale – quindi molto meglio valutare prima.

Oltretutto, considerate se spostate spesso PS5 (se, ad esempio, siete pendolari e la portate con voi), o se siete soliti portare i giochi dai vostri amici. In quel caso, la soluzione migliore è senza ombra di dubbio la più portatile, in modo che possiate infilare l'hard disk esterno in una borsa senza eccessivi ingombri.

Per questo, hard disk meno capienti hanno di solito una forma molto portatile, mentre altri corposi (come quelli da 8 TB) hanno una struttura a torretta che richiede un discreto spazio nella vostra postazione, e che sicuramente non vi verrebbe voglia di infilare nella vostra borsa in caso di spostamenti piuttosto frequenti.

I marchi contano?

A volte un marchio noto porta ad un prezzo più alto rispetto a prodotti meno noti, ma la verità è che quando si tratta di prodotti che devono essere affidabili, il marchio conta. Alcuni nomi, infatti, hanno una licenza ufficiale proprio con PlayStation per un motivi: perché, nel tempo, i loro prodotti si sono affermati come sinonimo di qualità, ed è un fattore di cui tenere conto.

Optate per firme che garantiscono una durata nel tempo, perché sono specializzati nella realizzazione di supporti di memoria esterna. Altre soluzioni, per quanto più economiche, potrebbero non garantire la stessa longevità — e non sareste felici di trovarvi con un hard disk che non funziona più e tanti giochi da riscaricare, soprattutto considerando quanto pesino oggi i videogiochi.