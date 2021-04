PlayStation Store, nuovi saldi di primavera: altri 250 sconti!

Proseguono gli sconti di primavera sul PlayStation Store, con tantissime offerte su oltre 250 giochi scontati per PS5 e PS4.

Le offerte, che saranno ufficialmente online a breve nel negozio, si aggiungono quindi alle attuali promozioni primaverili che termineranno domani.

Tramite PSPrices abbiamo già appreso quali saranno tutti i titoli in offerta sul PlayStation Store nelle prossime ore, tra cui ci sono diverse proposte molto interessanti.

Per il catalogo PS5, le offerte che dobbiamo segnalare riguardano sicuramente Marvel’s Avengers, il titolo dedicato ai Vendicatori realizzato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix, e Call of Duty Black Ops Cold War, l’ultimo capitolo della saga sparatutto di Activision.

Gli sconti di primavera si aggiornano con oltre 250 nuovi giochi!

Un’altra offerta dedicata al mondo Marvel è invece disponibile su PS4 con la promozione dedicata ad Iron Man VR, il videogioco in realtà virtuale che vi farà sentire proprio come Tony Stark.

Non possono poi mancare ulteriori offerte per gli sconti su PlayStation 4, tra cui segnaliamo in particolare le offerte dedicate ad Outer Wilds, Cuphead e Crysis Remastered.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione degli oltre 250 giochi in offerta disponibili fra poco:

Marvel’s Avengers

Call of Duty Black Ops Cold War

Watch Dogs Legion

Mortal Kombat 11 Ultimate

Iron Man VR

Outer Wilds

Cuphead

Crysis Remastered

Wasteland 3

Exit the Gungeon

Deus Ex: Mankind Divided

Vi ricordiamo nuovamente che al momento le promozioni non sono ancora arrivate ufficialmente sullo store, ma che si tratta ormai di una questione di pochi minuti.

Per consultare voi stessi l’enorme lista di promozioni che verrà resa disponibile, seppur con la valuta dedicata al Regno Unito, potete cliccare al seguente link, scegliendo di visualizzarle in base alla vostra console preferita: PS5 o PS4.

Vi consigliamo inoltre di tenere d’occhio la pagina ufficiale del PlayStation Store per essere pronti fin da subito al lancio delle nuove offerte di primavera.

Le offerte dureranno anche in questa occasione per un paio di settimane, terminando dunque alla fine del mese: nel frattempo, potete controllare accuratamente la lista ed approfittare di queste occasioni.

Se volete invece dare un’occhiata agli ultimi sconti, non perdetevi le offerte dedicate agli abbonati PlayStation Plus.

E se volete risparmiare ancora di più, ricordatevi che ci sono tanti titoli in promozione a meno di 20 euro da non farvi sfuggire.